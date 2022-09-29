Son dakika haber... DERİK'TE 20 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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Son dakika haber... DERİK'TE 20 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

29.09.2022 18:39

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Derik ilçesinde 20 öğrenci, öğlen yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde 20 öğrenci, öğlen yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Derik ilçesi Kale ve Seydi Keskin ortaokullarında 20 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri pirinç pilavı, haşlanmış patates ve baklavanın ardından akşam saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. Öğrencilerden Enes Eser, Biz pilav, haşlanmış patates ve baklava yedik. Tatları değişikti. Biz sonra eve gittik. Evde karın ağrısı yaşadık daha sonra da başımız ağrıdı ve hastaneye geldik dedi.

Bir diğer ortaokul öğrencisi Havvanur Tem ise şunları söyledi Haşlanmış patates, pilav ve baklava yedik. Ondan sonra eve gittik karın ağrısı başladı ve midem bulandı. Karın ağrısından sonra başım ağrımaya başladı. Hastaneye geldik ve bize serum taktılar. Yaklaşık biz 20 kişi buraya geldik. (DHA)

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Kaynak: DHA

Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DERİK'TE 20 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... DERİK'TE 20 ÖĞRENCİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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