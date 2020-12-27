Son dakika haber... Derik'te silah ve mühimmat ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 tüfek ve 3 tabanca ile bunlara ait şarjör ele geçirildi. 1'i çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda, Derik ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi. Paylaşımda, söz konusu operasyonda, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör, 2 av tüfeği, 3 tabanca ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildiği, 1'i aranan olmak üzere toplam 5 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.