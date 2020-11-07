Dernekte sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Dernekte sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira sosyal mesafe cezası

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan bir dernekte sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 24 kişiye 75 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Başka bir dernekte ise tombala oynatılması için kapalı devre kamera ve televizyon sistemi kurulduğu belirledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernekte sosyal mesafe kuralına uyulmadığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dernekte denetim yapan polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 kişinin dip dibe oturduğunu belirledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadığını gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 75 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.KAPALI DEVRE SİSTEMLİ TOMBALA

Öte yandan polis ekiplerince aynı mahalledeki başka bir dernekte yapılan kontrolde ise kapalı devre televizyon sistemi kurularak tombala oynatılması için hazırlık yapıldığı tespit edildi. Dernekteki aramalarda tombala cihazının yanı sıra kapalı devre sistemle çalışan kamera ve televizyon ele geçirildi. Dernek yöneticileri hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.