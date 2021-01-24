Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması

24.01.2021 19:53
Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, Esenyurt'taki HDP ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşının afiş ve posterlerinin bulunduğunu hatırlattı.

HDP Esenyurt binasında ortaya çıkan görüntülerin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Destici, "Şayet bakılsa pek çok HDP il, ilçe binalarında bu görüntülerle karşılaşılacaktır. Meclis'te PKK-PYD lehine, devletimiz, ülkemiz ve milletimiz aleyhine ortaya koydukları bölücü ve hasmane tavır da ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, HDP'ye devletten her yıl 70 milyon para verilerek faaliyetine devam ettirilmesinin, demokrasi açısından büyük ayıp olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum terörle canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin emeğine, şehitlerimizin aziz hatırasına da saygısızlıktır. Artık durum tahammül boyutunu aşmıştır. Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır."

Halkların Demokratik Partisi, Esenyurt, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup'ta tur atladı Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendiği iddia edildi Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı         
19:43
Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum         
19:20
Lider Beşiktaş Göztepe'yi konuk ediyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş Göztepe'yi konuk ediyor! Canlı anlatım         
18:55
Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek         
18:26
Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti         
18:18
Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu         
17:46
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 20:02:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Destici'den HDP Esenyurt ilçe binasında PKK elebaşının afiş ve posterlerinin asılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei