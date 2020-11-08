Son dakika haber... Destici ve Erbakan, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtulmasını kutladı - Son Dakika

Son dakika haber... Destici ve Erbakan, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtulmasını kutladı
08.11.2020 16:47
Edinilen son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasını kutladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasını kutladı.
Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın önemli kenti Şuşa'nın Azerbaycan ordusunca işgalden kurtarıldığını ve büyük bir zafer kazanıldığını belirterek, "Hocalı'da ve diğer bölgelerde katliama, soykırıma uğrayan kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Zaferin kutlu ve mübarek olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan ise Azerbaycan'ın en tarihi ve stratejik şehirlerinden olan Şuşa'nın 28 yıllık işgalden kurtulduğu haberini büyük bir mutlulukla öğrendiklerini belirterek, "Cenab-ı Allah kardeş Azerbaycan'a bir daha acı göstermesin." ifadesine yer verdi.
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