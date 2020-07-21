Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefine ulaşmak için vatana, millete ve bilim dünyasına hizmet etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, görevdeki 2 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEÜ'nün ilk kadın rektörü olarak atanmanın gururunu yaşadığını belirten Hotar, şunları kaydetti:

"İki yıllık görev süremiz boyunca, Dokuz Eylül Üniversitesinin değerli fertleri ile ilkleri başarmanın; ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmanın; bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşadık. Olağanüstü durumlara karşı her zaman hazır bulunduk. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı günden itibaren hem birey hem de toplum sağlığını korumak adına önlemlerini aldık, tanı merkezi kurduk ve DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kullanılan maske, dezenfektan, önlük ve çarşaf gibi ürünleri kendi imkanlarıyla imal ettik."

Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan DEÜ'yü geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Hotar, Kiraz ilçesine veteriner fakültesi açtıklarını vurguladı.

Ulusal ve uluslararası alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Hotar, "Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma hedefimize emin adımlarla yürürken vatanımıza, milletimize ve bilim dünyasına hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.