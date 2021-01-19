Son dakika haber! DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak huzur içinde yaşayamayız" - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak bu ülkede huzur içerisinde yaşayamayız. Hele hele şiddeti teşvik eder ya da meşru göstermeye başlarsak işte o zaman bu ateş hepimizi yakar." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na gerçekleştirilen saldırıları eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gazeteciler Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u isim vererek alenen hedef gösterdiğini iddia eden Yeneroğlu, "İktidar ve onun ortağı olarak görünen devlet yönetiminde esas söz sahibi olan siyasi parti, kendilerini eleştiren tüm gazetecileri ve siyasetçileri gayri meşru bir biçimde had bildirilmesi gereken engel olarak görmektedir." diye konuştu.

Toplumların gelişmesinin yegane yolunun ifade özgürlüğü olduğunu belirten Yeneroğlu, "İnsanların düşüncelerini özgürce açıklayamadıkları bir ülkede hiçbir gelişme mümkün olamaz. Farklı fikirlere ve ifadelere saygı duymazsak bu ülkede huzur içerisinde yaşayamayız. Hele hele şiddeti teşvik eder ya da meşru göstermeye başlarsak işte o zaman bu ateş hepimizi yakar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, sözün devre dışı kaldığı, siyasal şiddetin siyasetçilere ve gazetecilere yöneldiği bir ortamda demokrasiden söz edilemeyeceğini, toplumsal huzur ve refahın baskıcı bir iklimde hayat bulamayacağını söyledi.