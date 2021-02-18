Son dakika haber: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, iktidarın terörle mücadeleyi siyaset malzemesi haline getirdiğini savundu - Son Dakika

Son dakika haber: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, iktidarın terörle mücadeleyi siyaset malzemesi haline getirdiğini savundu

18.02.2021 13:27
Son dakika haber: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, iktidarın terörle mücadeleyi siyaset malzemesi haline getirdiğini savundu, System.String[]

Son dakika haberleri: DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın, milletin tamamının ortak ve en öncelikli hassasiyeti olan terörle mücadeleyi siyaset malzemesi ve özellikle propaganda aracı haline getirdiğini öne sürdü.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın, milletin tamamının ortak ve en öncelikli hassasiyeti olan terörle mücadeleyi siyaset malzemesi ve özellikle propaganda aracı haline getirdiğini öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında Gara bölgesinde düzenlenen operasyona dair pek çok soru işaretinin yapılan açıklamalara rağmen giderilemediğini söyledi.

"Yaklaşık 6 yıldır bu evlatlarımızı kurtarmak için yetkililerin hangi adımları attıkları kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Askerlerimizin kurtarılması için bu operasyon son çare miydi bilinmemektedir." diyen Yeneroğlu, nasıl olup da asker, polis ve istihbarat mensuplarının PKK tarafından kaçırılabildiği, bu kaçırmalar hakkında soruşturma açılıp açılmadığının da bilinmediğini dile getirdi.

Terörle etkin şekilde mücadele etmenin, milletin huzuru ve güvenliğini sağlamanın iktidarın asli görevi olduğunu belirten Yeneroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Terörle mücadele kararlılıkla yürütülmelidir. Bu yükümlülük aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde getirir. Ancak bir siyasi iktidar düşünün ki gizli yapılması gereken böylesi önemli bir operasyonla alakalı önceden müjde verileceğini duyurabiliyor. Bu anlayışla iktidar, milletimizin tamamının ortak ve en öncelikli hassasiyeti olan terörle mücadeleyi siyaset malzemesi ve özellikle propaganda aracı haline getiriyor. Demokrasilerde atılan her adımın bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk millete hesap verme sorumluluğudur ve yanlış yapanların da gereklerini yapma sorumluluğudur. Ancak bugüne kadar bırakınız hesap vermeyi, parti kongrelerinde gülerek, şehitlik mertebesinin ne kadar yüce olduğu anlatılmaktadır. Millet adına hesap soran muhalefet partilerine parmak sallanmakta, hakaret edilmektedir. Terörle mücadele ettiğini söyleyen ve herkesin kendi hizasına gelmesini isteyen iktidar bilmelidir ki, siyasi ikbal düşünülerek terörle mücadele edilmez. Terörist başının mektubunu yerel seçim kazanmak için ekranlarda okutarak terörle mücadele edilmez."

Milletvekili, Propaganda, İstanbul, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, iktidarın terörle mücadeleyi siyaset malzemesi haline getirdiğini savundu - Son Dakika


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