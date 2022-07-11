Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Habip Mert Ö.'den (18) haber alamayan yakınları eve girdi. Şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Habip Mert Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Develi'de şüpheli ölüm - Son Dakika

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