Son dakika haber... Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak

22.09.2022 10:48
Son dakika haber... Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak

Son dakika haberi... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında yetişmiş 958 genç, 27 Eylül'de düzenlenecek kura töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında yetişmiş 958 genç, 27 Eylül'de düzenlenecek kura töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 gencin kamuda istihdamına ilişkin "Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları, 8-20 Eylül'de alındı. Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre; kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak. Atama sonuçları, 'https://sosyalatama.aile.gov.tr/' adresli internet sitesinden duyurulacak" denildi. 2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu' uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiği anımsatılan açıklamada; bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yılda 3 kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapıldığı vurgulandı.


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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Devlet korumasında yetişen 958 gencin kamuya ataması yapılacak - Son Dakika
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