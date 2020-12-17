Son dakika haber... Devrek'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Devrek İsmetpaşa Mahallesi Hışıoğlu Çay mevkiinde meydana gelen B.K.'ya ait ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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