Son dakika haber... Devrek'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Devrek İsmetpaşa Mahallesi Hışıoğlu Çay mevkiinde meydana gelen B.K.'ya ait ev yangınında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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