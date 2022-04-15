Son dakika haber: Devrilen kamyonda yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'de devrilen tırda yaralanıp hastaneye kaldırılan Necip Niğdelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün 17.30 sıralarında İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Gültepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 54 EM 751 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle emniyet şeridine devrildi. Devrilmenin ardından kamyonun taşıdığı alüminyum profiller yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Arif Ç. ve kamyonda yolcu olarak bulunan Necip Niğdelioğlu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Necip Niğdelioğlu hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - KOCAELİ