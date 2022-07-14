Edinilen bilgiye göre kaza; Niksar Organize sanayi kavşağında meydana geldi. Eyüp Özçelik (27) idaresindeki 52 LP 043 plakalı Opel marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı - TOKAT

Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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