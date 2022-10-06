Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

06.10.2022 17:07
Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Bayındır köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda çay ve mısır satan Yeter Gündoğdu, traktörle köyüne gitmek için yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde traktör şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Gündoğdu'yu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yeter Gündoğdu, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Gündoğdu, Çankırı devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yeter Gündoğdu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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