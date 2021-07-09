Son dakika haber: Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

BALIKESİR'in Dursubey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Veysel Balaban (47), hayatını kaybetti.
Dursunbey ilçesinin kırsal Aziziye Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veysel Balaban, tarladan dönerken yönetimindeki 10 VA 432 plakalı traktörün kontrolünü yitirdi. Traktör, ormanlık alana devrildi. Balaban eve dönmeyince, yakınları ve köylüler aramaya çıktı. Devrilen traktörü bulan köylüler itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Balaban'ın hayatını kaybettiği belirledi.Traktörün altından çıkarılan Veysel Balaban'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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