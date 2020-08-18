Son dakika haber: Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor

Son dakika gündem haberine göre SURİYE'nin Irak sınırındaki kenti Deyrizor'da, aşiretlerle bölgeyi kontrolünden tutan terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim devam ediyor.

Son dakika haber: Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor, System.String[]

SURİYE'nin Irak sınırındaki kenti Deyrizor'da, aşiretlerle bölgeyi kontrolünden tutan terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim devam ediyor. Terör örgütünün baskısına başkaldıran aşiretlerin önde gelen isimlerine suikast düzenleyerek sindirme yöntemi ters tepti. Aşiretler, çıkan çatışmalarda 4 köy ve 1 kasabayı teröristlerden arındırdı. Bir araya gelerek kendi güçlerini oluşturan aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye kenti terk etmeleri için 1 ay süre verdi.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG yaşanan kargaşa ve çatışma ortamı ile oluşan otorite boşluğundan yararlanarak ülkenin güney sınırındaki bölgeleri kontrol altına aldı. Örgütün kontrolündeki bazı bölgeler, TSK'nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile kurtarılarak güvenli hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, farklı etnik grupları içine alarak oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyla uluslararası destek almaya ve bölgede baskısını sürdürmeye devam etti. PKK/YPG terör örgütü, işgali altındaki Deyrizor bölgesinde ise son zamanlarda petrol gelirlerinden kendilerine pay verilmemesine tepki gösteren Arap aşiretlerine yönelik baskısını artırmaya başladı. Aşiretler, keyfi tutuklamalar, gözaltılar, yağmalamalarla sindirilmek istendi. Örgüt, bu kez aşiretlerin önde gelen isimlerine yönelik suikast düzenlemeye başladı.İlk etapta küçük çaplı aşiretlerin reislerine yönelik suikast düzenleyen örgüt bunda başarı elde edince bu kez nüfusu yüzbinlerle ifade edilen aşiret reislerini hedef aldı. Ağustos ayı başında 200 bini aşkın nüfusu bulunan Al Akidat aşireti liderine suikast düzenlendi. Liderinin öldürülmesinin ardından Al Akidat mensupları tüm aşiret PKK/YPG'ye karşı ortak hareket etme kararı aldı. Al Akidat aşireti mensupları aynı zamanda silahlı gücünü de kurdu ve herkesi teröristlerin işgaline son vermeye çağırdı. Al Akidat aşiretinin çağrısının ardından Deyrizor'daki çok sayıda aşiret bir araya gelerek ortak bildiri yayımladı ve terör örgütüne baskı ve zulmüne son verip Deyrizor'u terk etmeleri için bir ay süre tanıdı.TERÖRİSTLER SALDIRDI, AŞİRETLER KARŞI KOYDUPKK/YPG'li teröristler son olarak Bakkara aşiretinin ileri gelenlerinden olan aynı zamanda Deyrizor Askeri Meclis Başkan Yardımcılığını yapan Halil El Vahş'i toplantılarda terör örgütü kararlarına karşı çıkması nedeniyle tutuklamak istedi. Deyrizor'un doğusundaki Ceddi köyünde oturan El Vahş'i tutuklamak isteyen teröristler ile aşiret mensupları arasında gerginlik çıktı. Teröristlerin silah kullanınca, aşiret üyeleri de karşılık verdi. Aşiret üyeleri, teröristleri köyden çıkardı. Çatışmada yaralananların olduğu bildirildi.PKK/YPG'LİLER KÖYLERDEN ÇIKARILIYORBakkara aşiretinin başlattığı süreç kısa sürede Deyrizor'da yankı buldu. Bakkara aşiretinin ardından Al Akidat aşireti de teröristlere köylerinden çıkmalarını istedi. Buna olumsuz yanıt verilmesi üzerine teröristler ile aşiret mensupları arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonunda aşiret mensupları Birehye, Al Dahle, Theban köyleri ile Al Biseyra kasabasını teröristlerden temizledi. Teröristlerin çekilmesinin ardından işgalin sonlandığı kasaba ve köylerde sevinç gösterileri yapıldı.KARARGAHLARA VE MÜHİMMATLARA EL KONULDUTeröristlerden arındırılan 4 köy ve 1 kasabada, PKK/YPG'ye ait mühimmatlara da aşiret mensuplarınca el konuldu. Teröristlerin çıkarıldığı köyler ile kasabada daha önce okul olarak hizmet veren ancak SDG adıyla karargah ve karakola dönüştürülen binalardaki işgal de böylelikle sonlandırılmış oldu.AŞİRETLER ELİ TETİKTE BEKLİYORTeröristlerin işgalinin bir an önce sona ermesi için bir araya gelerek ortak hareket eden aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı teyakkuz halinde bekliyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı kontrol altına aldıkları kasaba ve köylerde nöbet tutarak eli tetikte olan aşiret mensupları, her an çatışacak şekilde eğitimlerini de sürdürüyor.

Örgütün baskı, gözaltı, tutuklama veya yağma olaylarına girişeceği her noktada direniş göstereceklerini duyuran aşiretler, PKK/YPG'ye verdikleri 1 aylık sürenin Eylül ayının ilk haftasında dolacağını hatırlatarak, bu süre sonunda teröristler ile silahlı çatışmaya gireceklerini ve Deyrizor'u özgürleştireceklerini kaydetti.


Deyrizor, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 14:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor - Son Dakika
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