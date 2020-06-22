Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Bir son dakika haberine göre KARTAL'DA MİNİBÜSLERDE MASKE DENETİMİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da trafik polisleri tarafından minibüslerdeki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı.

Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2, System.String[]

KARTAL'DA MİNİBÜSLERDE MASKE DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da trafik polisleri tarafından minibüslerdeki yolculara yönelik maske denetimi yapıldı. Minibüs içindeki yolcuların hepsinin maskelerini taktığı gözlenirken, fazla yolcu taşıyan üç minibüs şoförüne ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, bugün sabah saatlerinde Kartal'da denetim yaptı. İki ayrı bölgede güvenlik noktası oluşturan ekipler, minibüslere maske ve fazla yolcu denetimi yaptı. Güzergah üzerinden geçen minibüsler tek tek durduruldu. Ekipler tarafından yolcuların maskeleri olup olmadığı kontrol edilirken ayrıca ayakta yolcusu bulunan üç araca cezai işlem uygulandı. Minibüs içindeki yolcuların ve şoförlerin maske takarak kurallara uyduğu gözlendi. Sivil trafik ekipleri, araçların içine girerek yolcuları maske takmaları konusunda tekrar uyardı.

"YOLCULARI MASKE KONUSUNDA UYARIYORUZ"

Ayakta yolcusu bulunduğu için cezai işlem uygulanan bir sürücü, "Araba 16+1. 9 fazla yolcu dediler ama 4-5 kişi olması lazım. Yapacak da bir şey yok. Yolcuları maske konusunda uyarıyoruz tabi. Yedek maskemiz de var. İcabı olduğu zaman da veriyoruz yolculara. Yapacak bir şey yok, sabah saati. Maske takmayan 1-2 tane yolcuyu almadım zaten." dedi.

"ALMAK İSTESEYDİM HEPSİNİ ALIRDIM"

Ceza kesilen bir başka şoför ise, "Ayakta 4 fazla yolcu aldım. Ben yolda 10 yolcu bıraktım. Almak isteseydim hepsini alırdım art niyetli olsaydım. Benim önüme atlayıp zorla geç kaldım gibilerinden. Yolcu indirirken gerisi bindi. İnmiyor ki işine yetişecek vatandaş. Yolcuların yüzde doksan beşi takıyor maskelerini. Olmayanı zaten biz indiriyoruz. Almıyoruz, öyle çok sıkıntı yok maske konusunda. Ama yolcuyla biz birbirimize düşüyoruz, o ne olacak bilmiyorum." diye konuştu.

Minibüs içindeki bir yolcu, "Maske zorunluluğu iyi bir şey. Sabah herkes işe gidiyor. Zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Yoksa kimse gelmez. 10 kişinin, 20 kişinin içine girmez. Sürücüyü hiçbirimiz uyaramayız çünkü hiçbirimizin işine gelmiyor." şeklinde konuştu. Fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförünün her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

İstanbul, Kartal, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı         
15:42
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei