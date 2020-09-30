Son dakika haber! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika

ATAŞEHİR'de lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, genç kadının ölümünde dikkat çeken detaylar bulunuyor. Barbaros Mahallesi 'nde 17 Eylül 2020'de Şeyda Yılmaz lüks bir sitenin önünde üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8'nci katından düştüğünü belirledi. Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibinin M. D., olduğu belirlenerek gözaltına alındı. M.D'nin şu ifadeleri verdiği öğrenildi: "Ataşehir'de bulunan bir restorana gittiğimde arkadaşım E.A.,'yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sen de kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda'nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine, ben direksiyona geçtim. Önce E'nin bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E., ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E'nin kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E., onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra da 'Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda'ya markete gidiyorum dedim. Bilgin olsun' diyerek çıktı."

KAPISINI KİLİTLEDİM. D.'nin ifadesinde ayrıca, "Bu sırada Şeyda'nın kapısını kilitlediğini duydum. Kısa bir süre sonra kapısına vurarak, 'Çıkmayacak mısın. E., gelmeyecek. Benim de çıkmam lazım' dedim. Şeyda cevap vermedi. 1 dakika bile geçmemişti ki küt diye bir ses geldi. Aşağıya baktığımda Şeyda'nın yerde yattığını gördüm. Bunun üzerine ofisten çıkarak güvenliğe haber verdim. Sonra da E'yi arayarak durumu anlattım ve gelmesini istedim" dediği öğrenildi.

"SÜREKLİ BANA BAKIYORDU"M. D'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan E. A' nın da ifadesinde, "Restoranda oturduğum sırada Şeyda Yılmaz'ın bana sürekli olarak baktığını gördüm. Sonrasında da bana güldü. Kısa bir süre sonra da beni masasına çağırdı. Kalkıp gittim. Yanında başka bir kadın arkadaşı da vardı. Bu sırada arkadaşım M.D' de geldi ve masamıza oturdu. Uzun bir süre konuştuktan sonra Şeyda'nın yanındaki kadın kalkıp gitti. Şeyda'da benimle kalacağını söyledi. Daha sonra M.D'nin ofisine gittik. Direk odaya geçtik. Sonra kuzenlerim geldi. Kendilerine 'Sonra görüşeceğim' dedim. Bu sırada M.D başka odadaydı. Sürekli olarak eşim telefonla arıyordu. Ben de Şeyda'ya 'Markete gidiyorum bir şey istiyor musun' diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra M.D beni telefonla arayarak Şeyda'nın kendini attığını söyledi. Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım" dediği öğrenildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla iki şüphelinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İfadelerinin ardından 'İntihara yönlendirme' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: ----------------------Ataşehir belediyesinden görüntü-Rezidanstan görüntü-8 katın camından görüntü-Fotoğraflar-Genel ve detay görüntüler

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3- DOLU NEDENİYLE HASAR ALAN ARAÇLARIN SAHİPLERİ OTO SANAYİLERİNE AKIN ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL'da dün etkili olan dolu yağışı araçlara hasar verdi. Araç sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti. İstanbul'da dün bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti. Özellikle boyasız göçük düzeltme dükkanlarında yoğun talep yaşandı. Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Bostancı ve Ümraniye Oto Sanayi siteleri doldu taştı. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise bin liradan başlıyor, hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor.

"2017 DOLUSUNDA DAHA YOĞUN BİR TALEP VARDI"Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası olan Ercan Aydın, "Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. 2017 dolusunda daha yoğun bir talep vardı. 2017'ye göre alışılmış bir durum var insanlarımız daha sakin, duyarlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Kasko veya anlaşmalı servislerden yaptırılabilir. Mini onarımla hasar karşılanabilir. Mağduriyetler giderilebilir. Bizde şu an yaklaşık 100'e yakın araç sırada" dedi.

ONARIM FİYATLARI BİN LİRADAN BAŞLIYORBostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası olan Hüseyin Özer ise, "Bugün 20'nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar tarafında şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz. Bunu böyle düzeltemeseydik, maddi anlamda insanlara çok zarar verecekti. Şu an insanlar bunun için verdikleri paraları sokağa attıklarını düşünüyorlar ama arabaları orijinal, boyasız şekilde eski durumuna dönüşüyor. Ustalarımız da çok az olduğu için talep ve yoğunluk çok yüksek oluyor. Yaklaşık bin tane dolu hasarı olan aracım var. Bu hasarların hepsini biz tek tek düzeltmeye çalışıyoruz. Kaskodan yapıldığı zaman, kasko bozuluyor, TRAMER'e yansıyor. Ekspertize gittiği zaman çıkıyor. Ama kaskoya yansıtmazsa, iyi bir ustaya yaptırırsa hiç kimse anlamaz arabanın başına dolu hasarı geldiğini. Taban fiyatım bin lira, hasar durumuna göre 8-10 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'de de tablo farklı değil. Dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlar sanayideki göçük ustalarına geliyor. Usta Yılmaz Aksakal, dolu hasarı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Dolu yağışından dolayı ciddi bir yoğunluk oluşmuş durumda. Şu ana kadar 25 aracımız var mevcut. Ama telefonla bize ulaşan müşterilerimizin hasar durumlarını bilmediğimiz için gelmesini beklediğimiz müşterilerimiz de var. 2017 yılında yağan doluyla hemen hemen aynı yoğunlukta olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

- İstanbul