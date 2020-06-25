Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN SÖZLEŞMELİ ONBAŞI DURAK, ERGANİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Gözakaya Mahallesi'nde düzenlenen...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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