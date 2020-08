Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

OF VE HAYRAT'TA SEL VE HEYELAN: 1 ÖLÜ

TRABZON'un Of ve Hayrat ilçelerinde dün etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. Sel ve heyelan sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kurtarıldı. Kavakpınar Mahallesi'ndeki 3 ev ise risk nedeniyle tahliye edildi.

Of ve Hayrat ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sel ve heyelanlarda Of ilesi Ballıca Mahallesinde mahsur kalan vatandaşlar, kısa sürede kurtarılırken, şuana kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Trabzon 'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), olduğu öğrenildi.

TRABZON'DA YAŞANAN HEYELAN ANI KAMERADATrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.

KAVAKPINAR MAHALLESİNDE 3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74), sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.