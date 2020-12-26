Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1

26.12.2020 08:18
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTIADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin deşifresi ve engellemesine yönelik çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen çok sayıda uyuşturucu satıcısını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timleri, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girerken, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika


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