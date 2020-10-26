Son dakika haberleri: Samsun'da orman yangını, 4 noktadan müdahale ediliyor (1) - Son Dakika

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 4 ayrı noktadan müdahale ediliyor.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, bitişikteki çamla kaplı ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 ayrı noktadan müdahaleye başladı. Esentepe Kışlası'na yanaşan alevler nedeniyle askeri birlikte tedbir alındı.