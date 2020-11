BAŞKAN ERCENGİZ EVİNDE

Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu (2)

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisi tamalanan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, taburcu olduktan sonra, eşi Hülya Ercengiz ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte Burdur'daki evine geldi. Ercengiz'i evine gelişinde CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Ercengiz, "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevkimiz gerçekleşmişti. Bugün itibarıyla taburcumuzu gerçekleştirdi doktorlarımız. Şükürler olsun genel sağlık durumumda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat hastalığa bağlı olarak yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi sıkıntılarım birkaç gün daha devam edeceği için evde dinlenerek tedavimin daha uygun olduğuna kanaat getirdi değerli hocalarımız" dedi.Tedavi sürecinde hem Burdur Devlet Hastanesi'nde hem de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde her türlü medikal desteğin verildiğini aktaran Ercengiz, "Zor bir hastalık, her kişiye göre farklılık gösterebilen, hem semptomları hem de hastalığın seyri açısından sıkıntılı bir hastalık. Ön şart korunmak, tedavi olmak. Elbette artık tıp olanaklarından mümkün gibi gözüküyor ama hastalıktan korunmak öncelikli şartımız olsun. Ben herkese şifalar diliyorum. Çünkü şunu unutmamak lazım, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir tek nefesin bile kıymetini bilelim. Lütfen sevdiklerimiz için tüm uyarılara riayet edelim. Kurallara uyalım. Hepinizi seviyorum. Bu süreç içerisinde arayan, soran destek olan ve her türlü sosyal medya üzerinden bizlere ulaşmaya çalışan fakat benim de birebir yanıt veremediğim, arkadaşlarımın, eşimin yanıt verdiği telefonlarla da herkesten haberdarım. Herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müdür yardımcısını öldüren öğrenciye 22 yıl hapis cezası

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrenim gördüğü okulun müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu makam odasında bıçaklayarak öldüren 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç., 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu, o dönem 17 yaşındaki 11'nci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından makam odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya F.Ç. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, öldürülen Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve Kuyucu'nun kardeşleri ile iki tarafın avukatları salonda hazır bulundu.F.Ç'ye son sözü sorulurken, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için çok pişmanım. Buralara kadar nasıl geldi bilmiyorum. Ben hiç kaçmaya çalışmadım. Tasarlama kesinlikle yapmadım. Böyle bir şey olsa okulun dışında öldürürdüm. Bu istemeyerek olan bir olaydır. Ölenin ailesinden çok özür diliyorum. İstemeyerek yaptım, bilmenizi istedimö dedi.Gülay Kuyucu, F.Ç.'ye en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, F.Ç.'yi 22 yıl hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.KARARA İTİRAZ EDİLECEKDuruşmanın ardından Kuyucu ailesinin avukatı Murat Altun, yaptığı açıklamada, "Hocamızın bugün itibariyle karar duruşması yapıldı ve yargılama neticelendi. Yargılama neticesinde suça sürüklenen çocuğun 22 yıl hapis cezasına karar verildi. Mahkeme suça sürüklenen çocuk hakkında takdir indirim uygulamadı. Ancak suçu tasarlayarak suçu işlemediği kanaat getirildi. Gerekçesi daha sonra açıklanacağı için şu an gerekçesini bilemiyoruz ama kamu görevlisi öldürülmesi suçundan suça sürüklenen çocuk hakkında 22 yıl hapis cezası verildi" dedi.Cezaya itiraz edeceklerini ifade eden Murat Altun, "Biz bu suçun tasarlanarak işlendiği kanaatindeyiz. Kaldı ki kamu vicdanının rahatlaması adına eğitim camiasının rahatlaması adına öğretmenlerimizin bundan sonra görevlerini daha iyi ifa edebilmesi adına biz burada aslında cezanın en üst hadden verilmesi gerekli düşüncesindeyiz. Dolayısı ile cezanın en üst hadden verilmemesi dolayısıyla yine tasarlama yönünden hüküm kurulmaması tasarlama olmadığı yönünde mahkeme kararı açısından bu karara itiraz edeceğiz. Burada aslında tasarlanmanın varlığı doğrudan belki bu cezanın yükselmesine kriter değil ama oluş noktasında tasarlamanın varlığının sabit olduğu düşüncesindeyiz. Suçun işleniş biçimi, oluş yeri, olma şekli değerlendirildiğinde aslında burada cezanın yüksek hadden verilmesi elzem olduğu gerekli olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Denizden köpeği kurtaran veteriner Öçal: Vicdan sahibi herkesin yapması gereken bir hareket

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize düşen köpeği kıyafetleriyle suya atlayarak kurtaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, "Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptımö dedi.Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe sahilinde yaşayanlar, dün öğle saatlerinde bir köpeğin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü. Vatandaşlar yardım ararken, köpeğin durumunu fark eden veteriner Behice Sinem Öçal, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı. Yaklaşık 25 metre açıktaki köpeğin yanına giden Öçal, köpeği kurtararak sahile çıkardı. Soğuk sudan dolayı şoka giren köpek, yakındaki bir restorana götürülerek burada ısınması sağlandı."HEPSİ BİRER CAN VE ÇOK DEĞERLİLER"Köpeğin denizde çırpındığını görünce dayanamadığını söyleyen veteriner Behice Sinem Öçal, "Sahil kısmına indiğim zaman denizin orta kısmında bir köpek gördüm. Çırpınıyordu. İnsanlar çağırıyorlardı. Denizin kenarına çıkarmak için sesleniyorlardı. Hatta telefonla yardım arıyorlardı. Kayıkla kurtarmak için birilerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Fakat, o anda kimseye ulaşamadıklarını gördüm. Hayvan da dışarı çıkamıyordu. Devamlı daire çiziyordu. Bayağı açıktaydı. Yorgun düşmüştü, sadece burnu sudan çıkıyordu. Boğulmak üzereydi. Ben de dayanamadım. Kıyafetlerle birlikte kendimi attım denize. Hava da oldukça soğuktu maalesef, ama öyle bir durumda hiç düşünmüyorsunuz. Sonuçta hepsi birer can ve çok değerliler. Ben zaten veteriner hekim olduğum için, benim için ayrıca değerlilerö dedi."O PANİKLE, O KORKUYLA SARILDI BANA"Köpeğin yanına gittiğinde kendisine sarıldığını anlatan veteriner Öçal, "Oldukça uzaktaydı köpek. Oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Galiba düştü ve çıkamadı. Zaten yanına gittiğimde, tam bilinci açık değildi. Hayvancağız sarıldı bir anda. Kurtulma çabasıyla, kendini bıraktı bir anda. Çırpınmadı, debelenmedi. Hemen, kolayca alabildim onu. Sağolsunlar, kıyıda bekleyenler de yardımcı oldular. Hemen kuruttuk onu. Yakın bir restorana götürerek, orada sobanın yanında ısıttık. Şoka girmişti soğuktan. O panikle, o korkuyla sarıldı bana. Herhalde yardım etmek istediğimi anladı ve hiçbir şekilde tepki vermedi. Saldırmaya falan çalışmadı. Vicdan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım bence. Yani bunu önemli bir şey olarak görmüyorum açıkçasıö diye konuştu.

Rize'de vaka sayısı arttı, yoğum bakım sayısı arttırılıyor

RİZE İl Sağlık Müdürlüğü artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerini maksimum düzeye çıkardı, yoğun bakıma dönüştürülebilecek yeni alanların planlanması ile tıbbi cihaz ve ekipman tedariki için çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvurmamalarını istedi. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte, vaka sayılarında hızlı bir artış sürecine girildiği, bu sürecin günden günü yükselerek devam ettiği bildirildi. Özellikle son birkaç gündür hızla artan vaka sayıları ile hastalığı ağır seyredenlerin sayısının arttığı, bununla birlikte hastanelerde iş yükünün çok arttığı ve kapasitenin zorlanır hale geldiği anlatılan açıklamada şöyle denildi: "Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır. Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece koronaya yakalanmış hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Lakin şu da unutmamalıdır ki, korona servisine çevirdiğimiz her bir servis, tedavisine orada ihtiyaç duyan covid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir.ö 'ZORUNLU OLMADIKÇA POLİKİNLİK VE ACİLLERE BAŞVURMAYALIM'Çok zorunlu olmadıkça hastane poliklinikleri ve acillere başvurulmaması çağrısı yapılan açıklamada, "Kapasitelerimizin zorlandığı bu sıkıntılı günlerde kıymetli vatandaşlarımızdan bizlere lütfen ama lütfen çok daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Bu süreçte artık korona hastalarımızı imkanlarımız gereği iki kişilik odalara yatırmak zorunda kaldığımızdan, yanıma asla başka hasta almam diyerek sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayalım. Çünkü unutmayalım ki hızla artan hasta sayımız yüzünden yanımızdaki yatağa yatmasını istemediğimiz hasta acilde sedye üzerinde saatlerce beklemek zorunda olan kişidir. Kimsenin özellikle böylesi zorlu süreçte böyle bir hakkı yoktur ve isteği de olmamalıdır. Zaman anlayış, sabır ve hoşgörü zamanıdırö denildi.VATANDAŞLAR ENDİŞELİRizeli vatandaşlarda artan vakaların kendilerini endişelendirdiğini belirterek alınan önlem ve tedbirlere uymaları gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta günlük vakalar 500'ü buldu

ZONGULDAK'ta, günlük vaka sayıları 500'e ulaştı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, "Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı" dedi.Zonguldak Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, diğer kurumların da desteğiyle vaka sayılarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Kentte, son günlerde merkez ve ilçelerde ki vaka artışları ise dikkat çekmeye devam ediyor. Zaman zaman günlük 500 vaka sayısına ulaşan 600 bin nüfuslu Zonguldak'ta, koronavirüse bağlı ölümlerde yükselişe geçti. Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı. Normal hastalar için de yer bulmak zorlaştı. Kent genelinde son 7 günde yapılan denetimlerde 29 iş yerine uyarı, 8 iş yerine ikinci uyarı ve ceza, 41 iş yerine izolasyon cezası, 18 bin 168 kez de izolasyon denetimi yapıldı.BAŞHEKİM TOSUN: 'YÜZDE 100 DOLULUK ORANINDA ÇALIŞMAKTAYIZ'Türk Kızılay'ının maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, Zonguldak genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi. Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, "Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızda açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaşı riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Murat Coşgun, kısıtlamaların daha sert uygulanması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda bölgemizde çok artış var. Eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir dalgayı yaşıyoruz." dedi. Fatma Çolak ise halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, "İnsanlarımız çok dikkatsiz. Maskeler kollarında, ellerinde. Bunu takmadığımız sürece hiçbir zaman düzelmez bu. Alışveriş merkezilerinde insanlar birbirine sürtüyor. Sokaklarda durum kötü." diye konuştu.