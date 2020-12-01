Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 10

01.12.2020 13:40
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkan Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorumKORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Başkan Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Başkan Böcek konuşmasında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. En yakın zamanda birlikte olacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Dün Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hastane odasında ziyaretine ilişkin görüntülerin paylaşımının ardından, bugün de Başkan Böcek sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

'EN ANLAMLI MERHABA'

Sağlığının iyi olduğunu kaydeden Başkan Böcek, konuşmasında şöyle dedi: "Sevgili hemşehrilerim. Hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla, desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım. Hastanede ziyarete gelip beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmamda destekleriyle katkı koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip eden, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tedavim süresince üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımız ve meclis üyelerimize ve tabii ki en önemlisi sağlığıma kavuşmamı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin fedakar, cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi'nin Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve idare kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerim ve gönlü benimle olan tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalyama ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmenizi istiyorum, hepinizi çok seviyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başkan Muhittin Böcek'in konuşması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, -

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Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda dikenli tele takılan yavru tilki, bir grup doğaseverin çabalarıyla belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yavru, tedaviye alındı.

Hisarardı köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda hafta sonu, öğretmenler Murat Sezer, Deniz Erim ve cezaevinde görevli sağlık memuru Mehmet Karakuş, doğa yürüyüşü yaparken Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidanların korunması için çekilen dikenli tellere bir tilki yavrusunun takıldığını fark etti. Vücuduna batan teller nedeniyle karın ve bacaklarından yaralanan yavru tilki, yanına yaklaşanları görünce korkup, kurtulmaya çalıştı. Bu sırada hayvan, daha fazla zarar görünce, arkadaş grubu, sopa ile yavrunun hareket etmesini engelleyip, cep telefonuyla belediyeden yardım istedi.

Bölgeye giden Yalvaç Belediyesi ekipleri, spiral makinesiyle tilkinin vücuduna dolanan telleri keserek hayvanı kurtardı. Hayvan, tedavisi için ilçe merkezine götürüldü.

CANI ÇOK YANIYORDUKurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kayda alan Murat Sezer, o anları şu sözlerle anlattı: "Tilkiyi fark ettiğimiz iyi oldu. Hemen müdahale ettik. Aksi takdirde kendi imkanları ile takıldığı dikenli tellerden kurtulamayacağı için acı içinde kıvranarak ölecekti. Ancak çok korkan hayvan, kaçmaya çalıştıkça kendisine daha çok zarar vermeye başladı. Yanımızda hayvanı kurtarabileceğimiz tel kesme makası olmadığı için belediyeden yardım istedik. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin sayesinde hayvanın hayatı kurtuldu. Umarız en kısa zamanda iyileşerek ait olduğu doğaya geri bırakılırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Dikenli tele takılan tilkiden görüntüTilkiyi kurtarma çabalarıEkibin dikenli teli kesmesiTilkinin telden kurtarılmasıTilkinin araca götürülmesi

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: YALVAÇ(Isparta),

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8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü/ Ek görüntü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83), 22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu  Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhittin Böcek, Antalya, Aydın, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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