Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 11

Son dakika habere göre Binanın çatısı alev alev yandıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 11, System.String[]

Binanın çatısı alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiyenin müdahlesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'da bir binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çerkezköy'de bir binanın çatı katı yangında hasar gördü.  Çatının alev alev yanma anları kameralara yansıdı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ

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3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarpan ve 3 arkadaşın hayatını kaybettiği otomobilde ağır yaralanan Burak Geçimli (22), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, 20 Temmuz Pazartesi günü, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e giden Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Kısacık ile beraberindeki arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), ağır yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Aycan Kısacık, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Yoğun bakımda tedaviye alınan Burak Geçimli de 25 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Çerkezköy, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 15:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
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