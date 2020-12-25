Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek(2)

EDİRNE'DEN GAZİANTEP'E HIZLI TREN AĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de katıldığı programda Edirne - Kırklareli Yolu İskender - Sazlıdere Varyantı'nın açılışını gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada bakanlığın yaptığı yatırımlara değindi. Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi bittikten sonra vatandaşların Gaziantep'e kadar kesintisiz gidebileceğini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde dünya ölçeğinde projeler yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde, Çerkezköy - Halkalı kısmında yüzde 15'ler seviyesine gelindiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah hızlı şekilde devam ediyoruz. Halkalı - Çerkezköy arası için de finansman görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah orasının ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Ankara'ya kadar gidebilecek. Hatta önümüzdeki yıllardan buradan Gaziantep'e kadar gitme imkanı olacak. Edirne - Halkalı - Ankara - Konya - Eskişehir ve hatta Sivas'a da gidebilecek direk hızlı trenle. Devamındaki projelerimiz Konya, Karaman, Mersin, Gaziantep'e kadar bir hızlı tren ağı. Bir taraftan kara yolu, bir taraftan hızlı trenler. Ülkemizin her tarafında hummalı bir çalışma var" dedi.

'ÇANAKKALE 1915'İ DAHA ERKEN DE AÇABİLİRİZ' Yapımı devam eden Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de planlanandan önce açılabilme ihtimali olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu projelerin devamı olarak ülkemiz için dünya ölçeğinde projelerden bir tanesi Edirne'mizi de çok yakından ilgilendiren Çanakkale 1915 Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var. Ülkemize çok değer katacak projelerden bir tanesi. Orada da inşallah 2022 yılı 18 Mart tarihinde tamamlamayı hedefledik. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken de açabilme ihtimalimiz var. 2023 metre açıklığı ve 318 metrelik kule ayaklarının yüksekliğiyle dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

'BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTİYORUZ' Açılışı gerçekleştirilen Edirne - Kırklareli yolu İskender - Sazlıdere Varyant'ına da değinen Karaismailoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız varyant ise; Edirne İl sınırı içindeki 42.5 ile 47.5 kilometreler arasındaki 5 kilometrelik kesimdir. Bu kesim üzerinde 3 adet kavşak, 1 adet köprü, 3 adet alt geçit ve 8 adet menfez bulunmaktadır.Bugün büyük bir gururla Edirne-Kırklareli Yolu'nun İskender-Sazlıdere Varyantı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yolumuz, Doğu-Batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçasıdır. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------Açılışı yapılan İskender - Sazlıdere Varyantı detayıBakan Karaismailoğlu'nun konuşması-Açılıştan detaylarHalkalı - Kapıkule Hızlı Tren inşaatı İnşaattan farklı açılardan detaylarHaber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

=====================

Şanlıurfa'da, motosiklet hırsızlığına 6 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, çalıntı 13 motosikletle yakalandı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezinde çalınan motosikletlerin, ilçe kırsalındaki depolara getirildiğini ve burada parçalara ayrılarak satıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. 6 farklı noktadaki depolara düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası, uyuşturucu ile terör örgütü PKK'nın bez parçası ele geçirildi. Motosikletlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ele geçirilen motosikletlerMotosikletlerih incelenmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

================================

Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, törenle kutlandı.

Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar ziyarete açılan 25 Aralık Panorama Müzesini dolaştı. Müzenin hafızaların tazelenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Antep savunmasının ruhunun yaşanması ve yaşatılması lazım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in insanı ile tarihi ile övündüklerini belirterek, "Geleceğimiz çok daha aydınlık olacak, çok daha güzel olacak, çok daha sağlıklı olacak. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Rahat uyusunlar. Türkiye emin ellerde, Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihine sahip çıkıyor ve geleceğe imza atıyor" diye konuştu.

Törene katılanlar daha sonra kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Burada da tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından şehitler için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Alanda düzenlenen bando gösterisiAnıta çelenk konulmasıİstiklal Marşı okunuşuAskerlerin saygı atışı yapmasıProtokolün panaroma müzesini gezişiGaziantep Valisi Davut Gül ile röpBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röpGenel ve detay görüntülerHaber: Mustafa KANLI Kamera: Ahmet KILIÇ-GAZİANTEP-DHA)

=====================

Otomobille kaçarken 2 polisi yaralayan yankesicilik şüphelisi aile adliyede

TEKİRDAĞ'da, semt pazarlarına gelenlerin cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik yönetimiyle çaldıkları belirlenen kadın ile oğlu ve gelini, polis ekiplerince yakalandı. Otomobille kaçmaya çalışırken, 2 polis memurunu yaralayan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki semt pazarında yankesicilik yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro (YANDOL) ekipleri çalışma başlattı. Yankesicilik yaptığı belirlenen Yaşariye B., kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede Yaşariye B.'nin, Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plakalı otomobille geldiği, aracın da çevre yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Araç takibe alınırken, TOKİ uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü durmayıp, polis memurları A.Ç. ile C.M.'ye çarparak, kaçmak isterken duruldu. Araç içinde bulunan Şahin B. ile eşi Sevcan B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şahin B. ile eşi Sevcan B.'nin, yankesicilik yaparken yakalanan Yaşariye B.'nin oğlu ve gelini; yanlarındaki bebeğin de çiftin çocuğu olduğu belirlendi.

Polis, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yaptığı aramalarda pazar yerlerinden yankesicilik yöntemiyle çalınan 6 cep telefonu ve 13 bin lira ele geçirdi. 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Tekirdağ Adliye Sarayı-Adliye giriş kapısı-Polis araçları-Şüphelilerin polis aracı ile getirilmesi-Kadının kucağındaki bebek-Şüphelilerin adliyeye girişleri-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

========================

Bakan Kurum: Türkiye'yi yeşil ağlarla örüyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yıkılan İsmetpaşa Stadyumu alanına yapılacak Millet Bahçesi'nin temel atma töreni ve "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz." dedi.

'278 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'Tüm millet bahçelerini tamamlayarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında armağan edeceklerini ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle başlattığımız, 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi ve ekolojik koridor projelerimiz hızla devam ediyor. Ekolojik koridorlar projemiz kapsamında Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Şu anda, 78 ilimizde 50 milyon 217 bin metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Konya'dan Trabzon'a, Erzurum'dan Antalya'ya 42 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İnşallah tüm millet bahçelerimizi 2023 yılına kadar tamamlayıp, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz." diye konuştu.

KOCAELİ'DE 9 MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, Kocaeli'nde 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi yaptıklarını açıklayarak, "Derince millet bahçemizi 72 bin metrekarelik bu alanda projelendirdik. Millet bahçemizi, sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, İzmit Körfezi'nin en büyük gümrük kapısı olan Derince'nin merkezinde, stadın olduğu bu alanda yapıyoruz. Millet bahçemizde, bir taraftan işçi kardeşlerimiz öğle vakitlerinde burada dinlenecek, diğer taraftan Derince'nin yokuşlarından inen ailelerimiz bir araya gelerek keyifle vakit geçirecek. Bir yandan çocuklarımız göletin kıyısında, etkinlik alanlarında oynarken, arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerini sürerken diğer yandan gençlerimiz spor alanlarında oyun oynayacak, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitaplarını okuyacak. En güzel anlarımızın, bayramlarımızın şahidi bu bahçeler olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri fidan dikti. Bakan Kurum isim kütüğüne kendi adının yazılı metal plaketi çaktı.