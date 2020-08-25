Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Sel şehidi Uzman Çavuş Burak Tok, son yolculuğa uğurlandı

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesinde düzenlenen töreninin ardından, toprağa verildi.

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok için memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe belediye başkanları, şehidin hamile eşi Hacer ve 3 yaşındaki oğlu Miraç Tok, şehit annesi Sema ve babası Kadir Tok ile şehit yakınları ve kent protokolü katıldı.

Cenaze töreninde konuşan şehit babası Kadir Tok, "Çok acı bir olay, Rabbimden geldi Rabbime gidiyor. Alan da o, veren de o. Rabbim tüm büyüklerimizden razı olsun. Töreni düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kılınan namazın ardından şehit Burak Tok'un cenazesi, toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye gelen Uzman Çavuş Burak Tok ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Kayıp 3 jandarmanın cansız bedenine ulaşılmıştı.