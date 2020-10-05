HATAY'da bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdadelesiye kontrol altına alındı.Antakya- Reyhanlı yolu üzeri, Üzümdalı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde çıkan yangın, bir anda tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın medyana geldiği yangında soğutma çalışmları sürerken, çıkış sebebi araştırılıyor.