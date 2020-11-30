Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 12

30.11.2020 14:39
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Son dakika haberler: Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun Bursa yönü, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mehmet Karadağ'ın (51) kullanığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Karadağ, hayatını kaybederken, eşi Gülten Karadağ, torunları Yusuf Kılıç (6) ve Salih Yunus Kılıç (4) ile diğer sürücü Osman Aydınlı, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Osman Aydınlı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih Yunus Kılıç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Karadağ'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından morga gönderildi. Kaza nedeniyle kapanan kara yolunun Bursa yönü, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.KAZA KAMERADAÖte yandan Osman Aydınlı'nın kullandığı otomobilin karşı yola geçtiği ve kazanın ardından savrulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin aynı yönde seyir halinde olduğu başka otomobile yandan çarptığı ardından karşı yola doğru çektiği ve kazanın ardından otomobilin savrulduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yeri -Kaza anı kamerada -Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Bursa'da, narkotik polislerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 5'inin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 18 şüpheliyi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için son 1 haftada farklı zamanlarda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; toplam 570 gram metamfetamin, 235 gram sentetik kannabinoid, 31 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi oluşturan yeşil reçeteye tabi tablet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., C.G., Y.Y., H.D., S.S., M.S.S., U.A., İ.E. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Ö.S., Z.D., H.T. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.F.K., M.E.B., M.M., S.Ö. ve S.Ç.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İnegöl, Bursa, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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