Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12

11.12.2020 15:07
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Son dakika haber... Antalya şehidini uğurladı (3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜAkdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi.

Antalya şehidini uğurladı (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Akdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada baba Ziya ve anne Ömrüye Kurt, Türk bayrağına sarılı tabutu karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi teskin etti. Tabuttan alınan Türk bayrağı aileye verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonu üzerinden baba Ziya Kurt'u arayarak taziye dileklerini iletti. Baba Kurt, gözyaşı dökerek 'Aslanım' diyerek tabutun başından ayrılmadı. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Uçağın askeri meydana gelmesiAskeri uçaktan şehit cenazenin askerler omzunda alınıp ambulansa götürülmesiCenazenin baba evinde helallik (yüksekten görüntü)***Konvoyun camiye gelişi ve tabutun indirilmesiTabutun camiye gelişi ve anne babadan görüntüBakan Soylu ve Bakan Çavuşoğlu'jnun gelişiAileye baş sağlığıCenaze namazı, tabutun askeri manga tarafından alınmasıİki bakanın tabutu omuzlamasıBaba Kurt, "Aslanım" diye ağlaması iki bakanın onu teskin etmesiBakan Soylu'nun babaya sarılması ve birşeyler söylemesiCenazenin şehitliğe getirilmesi

HABER: Tolga YILDIRIM- Alpaslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER-KAMERA: İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN- Burak YALMAn/ANTALYA,

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Manisa'da yağmur duası

MANİSA'da, kış mevsimine rağmen beklenen yağmur yağışların bir türlü yağmaması sonrası vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İl genelinde Cuma namazı sonrası cami imamları öncülüğünde gerçekleşen duaya binlerce vatandaş katıldı.Kış aylarına rağmen Manisa'da yağmur yağışların istenilen seviyelere ulaşmaması, vatandaşın duasına çıkmasına neden oldu. İl genelindeki tüm camilerde, Cuma namazı sonrası yağmur duası okundu. Duaya katılan binlerce vatandaş ellerini ters çevirerek duaya 'amin' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camide yapılan duadan genel detay

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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Zonguldak'ta hamsi bolluğu yaşanıyor

KARADENİZ'in birçok kentinden Zonguldak açıklarına avlanmaya gelen teknelerin tuttuğu hamsiler, balıkçı tezgahlarını doldurdu. Balıkçılar, hamsinin en sağlıklı balık çeşitlerinden biri olduğunu söyledi.

Karadeniz'de avlanan balıkçılar son günlerde Zonguldak açıklarındaki hamsi avına devam ediyor. Günden güne biraz daha irileşen hamsiler, balıkçıların yüzünü güldürdü. Birçok teknenin avladığı hamsiler, Zonguldak'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Hamsinin  sağlıklı besin kaynaklarından biri olduğunu söyleyen balıkçılar, özellikle pandemi döneminde halkın sık sık hamsi tüketmesini tavsiye ediyor. Bir ay öncesine kadar kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı, 10 liraya kadar düştü.

Balıkçı Bayram Yılmaz, pandemi sürecinde sağlık için haftada en az iki kez hamsi tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Balığın en sağlıklı besinler arasında bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Hamsiler önceden inceydi bu gün gelen hamsiler de irilik görüldü. Balık irileştiği zaman fiyat farkı oynayabiliyor. Vatandaşın alım gücü pandemi sürecinden dolayı zayıf. Allah'a şükürler olsun biz iş yerlerimizi açıyoruz. Zaman zaman 15 TL olan balığı insanlar çok pahalıya aldığını söylüyorlar. Zonguldak insanının kafasında şu imaj oluşuyor. Balık 10 lira ise ertesi günde 10 lira olacak. Bunu bir tekel maddesi gibi düşünüyorlar. Balığın saati saatini tutmuyor." diye konuştu.

Jandarma, Antalya, Cenaze, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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