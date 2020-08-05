Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı uzman çavuş kurtardıKASTAMONU'da jandarma uzman çavuş Ahmet Yılmaz, ailesiyle geldiği Ilıca Şelalesi'nde boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'yi (10) suya girerek kurtardı.

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Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı uzman çavuş kurtardı

KASTAMONU'da jandarma uzman çavuş Ahmet Yılmaz, ailesiyle geldiği Ilıca Şelalesi'nde boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'yi (10) suya girerek kurtardı.

İstanbul'da yaşayan H.Y. adlı kız çocuğu, ailesiyle birlikte memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelerek, dün Ilıca Şelalesi'ni görmeye gitti. H.Y., şelalenin yan kısmındayken, ayağının kayması sonucu suya düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suda boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'nin ailesi ve çevredekiler paniğe kapıldı. Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan jandarma uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, küçük kızın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, kıyafetiyle suya girdi. Yılmaz, H.Y.'yi boğulmaktan son anda kurtararak, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan küçük kıza müdahalede ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Haber:  Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU

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Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan asansörün boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu farketti. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset, bulunduğu yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kimliği belirsiz kişinin, acil iniş merdiveninin kilidini kırıp girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.Boşluktan gelen sesleri duyduğunu söyleyen Seyit Ekşi, asansör boşluğundan 'kurtarın' şeklinde sesler duymasının ardından polisten yardım istediğini söyledi. Asansör kabininde herhangi bir kırılma olmadığını söyleyen Ekşi, kişinin asansör boşluğuna nasıl düştüğünü bilmediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- İtfaiye ve ambulans aracının görüntüsüAsansörün önündeki polislerin görüntüsüİzleyenlerde görüntüAsansörün genel görüntüsüSağlık ekiplerinin asansör önündeki görüntüsüGörgü tanığı röpYangın merdiveninin görüntüsüGörgü tanığı polislere gördüklerini anlatırkenOlay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsüPolislerin yangın merdivenindeki görüntüsüCenaze aracının görüntüsüCenazenin çıkarılışı

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Antik Roma Yolu turizme kazandırılacak

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 27 yıl önce bir temel kazısı sırasında tesadüfen bulunan Antik Roma Yolu'nun turizme kapılarını açması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarsus Belediyesi arasından protokol imzalandıRomalılar tarafından M.S. 1'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve altındaki kanalizasyon sistemi ile mimari açıdan önemli bir yere sahip olan Antik Roma Yolu, 1993 yılında bir temel kazısı sırasından tesadüfen bulundu. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mülkiyeti belediyeye ait olan Roma Yolu'nun turizme kazandırılması ve fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla daha önce çalışmalar başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde Antik Roma Yolu'nun, turizme kapılarını açması için protokol imzalandı. Antik Roma Yolu imzalanan protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.  Protokol sırasında Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Tarsus Müze Müdürü Doğukan Alper hazır bulundu.Projeyi Tarsus'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Kent tarihinin kültür turizmine kapılarını açması için önemli bir adım attık. Antik Roma Yolu projesinin hayata geçmesinde emeklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile projeye katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz. Tarsus'u tarihten kültüre, edebiyattan sanata, tüm renkleriyle bir dünya markası yapmanın gayreti ve uğraşı içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen Antik Roma Yolu'nun restorasyon ile çevre düzenlemesinin önümüzdeki günlerde başlanacağı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Alanın drone ile çekilen görüntüsüAntik kalıntıların görüntüsüRoma döneminden kalma kanalizasyon şebekesinin görüntüsüBelediye Başkanı Haluk Bozdoğan yetkililerle görüşürkenBaşkan Bozdoğan protokolü imzalarkenBaşkan Bozdoğan protokolle ilgili konuşurkenGenel ve detay

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Ormanlık alanda kendini ağaca astı

İZMİT'te bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Yalçın Avcı (37), ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar etti.Olay, İzmit Gökçeören Mahallesi Kaynarca yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, ağaca asılı birinin olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, isminin Yalçın Avcı olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Avcı'nın nakliyecilik işi yaptığı ve bir süredir de psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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ADANA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber (2)

Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın ardından Adana Valiliği'ni ziyaret etti.  Valilik ziyaretinde vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından çiçekle karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Süleyman Elban'ın makamında devam eden ziyarette Şentop'a Adana'nın genel durumu ile ilgili bilgi verildi. Valilik ziyaretinde Şentop'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile Abdullah Doğru eşlik etti.

Ahmet Yılmaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
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