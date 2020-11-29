Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 14

29.11.2020 21:31
Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de sokaklar boş kaldıİZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İzmir'de sokaklar boş kaldı

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 05.00'e kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAKLAR ISSIZ KALDI

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve Alsancak Gar civarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.Öte yandan, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika


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