Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDIBakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (3)YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın...

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BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDI

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (3)

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKAT

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımının ardından Tahtalı Barajı'nda yapılan tatbikata katıldı. Rusya'dan Türkiye'ye getirilen iki adet 'Be-200ChS' amfibi uçağı, tatbikat kapsamında barajdan su alarak, yangın mahalline su bıraktı. Bu amfibi uçakların, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette olacağı öğrenildi. Seri üretimi yapılan Be-200ChS uçaklar, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ile çevre izleme gibi maksatlar için kullanılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçakların tatbikatta kulanılmasından görüntü,

-Uçakların barajdan su almasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Maskesiz gezenlere vatandaşlar tepki gösterdi

Vaka sayılarının artması, maske önleminin önemini de tekrar gündeme getirdi. Mersin'de de vatandaşlar, maskesiz gezenlere tepki gösterdi.

Büyükşehirler arasında vaka sayısının en az olduğu il olan Mersin'de, özellikle kamu kurumları, bankalar ve iş yerlerinin bulunduğu işlek caddelerde maskesiz dolaşanların sayısı arttı. Maskesiz gezilmesine tepki gösteren vatandaşlar, herkesin hem kendisinin hem de çevresindekilerin sağlığına dikkat etmesi herektiğini söylediler.

Vatandaşlardan İsmet Altıntop, "Birçok insan maske takmıyor. Sosyal mesafeyi korumuyor. Belediye otobüslerinde dezenfektan var, her araçta olmalı. Dolmuşlara, minibüslere dikkat etmek lazım. Aşırı yolcu alınmamalı. Bu durum salgını arttırabilir" dedi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kente gelen tatilcilerin vaka sayılarını artırdığını savunan Cumali Birinci ise, " Gaziantep, Konya, Kayseri gibi illerden gelen vatandaşlar şehre yayıldı. Maskesiz gezenlere para cezası uygulanmalı" diye konuştu.

Ali Erhan Yıldız da herkesin kendi tedbirini alması gerektiğine dikkat çekerek, "Maske takmak, bizim kendi zorunluluğumuz olmalı. Valiliğin zorla 'maske takın' demesine gerek yok. Herkesin kendi tedbirini alması lazım. Otobüslerde zorunlu olduğu için maske takılıyor ama diğer yerlerde yok. Sokağa maskesiz çıkılmaması lazım" diye konuştu.

Mürevvet Özdemir ise tedbirlere uyulması gerektiğini ifade ederek, "Maskeler çıkartıldı. Otobüslere, minibüslere maskesiz biniliyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Hijyen kurallarına uyulmuyor. Mağazalar tıklım tıklım oldu. İlk zamanlardaki tedbirler elden bırakıldı. Çok üzgünüz. İnsanlarımızı seviyoruz ama buna bir çare bulunmalı. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent merkezinden genel görüntü

-Caddede yürüyen vatandaşlardan görüntü

-İsmet Altıntop ile röp.

-Cumali Birinci ile röp.

-Ali Erhan Yıldız ile röp.

-Mürevvet Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Diyarbakır'da nikahlara koronavirüs önlemi

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçe belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında nikah işlemlerini açık alanlarda gerçekleştiriyor. Ek hizmet binası önünde yer alan yeşil alan ve bahçede yapılan nikahlarda sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları uygulanıyor.

Bağlar Belediyesi, normalleşme adımları kapsamında yeniden başlayan nikah törenleri ve işlemlerde örnek bir uygulamaya imza attı. Nikah için başvuran çiftlerin işlemleri, koronavirüs riski ve sıcak havaya karşı, açık alanda gerçekleştirilerek önlem alıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve başladıktan sonra tamamlayarak modern hale getirdiği ek hizmet binasının bulunduğu açık alan ve bahçede gerçekleşen işlemlerde evlenecek olan çiftler, maske ve dezenfektan kontrolünden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nikah masasına oturup evliliğe adım atıyor.

EVLENEN ÇİFTLER UYGULAMADAN MEMNUN

Doğal bir ortamda evliliğe adım atan çiftler, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Nikah işlemleri yapılan Hamza Kavur (28) ve Birgül Akkuş (21) çifti, "Oldukça güzel ve doğal bir ortam. Her ne kadar eğlence olmasa da kır düğünü havasını yaşatıyor. Bu güzel ortam ve imkandan dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için unutulmaz bir anı olacak" dedi.

Bağlar Belediyesi Evlendirme Memuru Handan Eker Taşkent, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ve sağladığı imkanlarla nikah işlemlerini açık alanda yaparak bir ilke imza attıklarını söyledi. Taşkent, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binamızın olduğu alanda çok güzel yeşil ve doğal alan var. Buranın düzenlemesi de başkanımız tarafından yapılmıştır. Doğal ve ferah bir ortamı var. Koronavirüs ve sıcak havaya karşı nikah işlemlerini burada yapıyoruz. Vatandaşlarımız doğal ortam nedeniyle çok mutlu oluyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi tüm önlemleri alarak evlenen çiftlere yardımcı oluyoruz. Yeni normalleşme süreci başladıktan sonra evlilik için başvurularda artış var. Belediye olarak her konuda vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz."

Adnan Menderes Havalimanı, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:00 Kaynak: DHA

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