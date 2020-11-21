Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir inşaatta gece bekçiliği yapan Nusret Öz(55), asansör boşluğunda ölü bulundu.

Başiskele ilçesi Kahramanlar Caddesi Diriliş Sokak'ta inşaat halinde bulunan bir binada gece bekçiliği yapan Nusret Öz, asansör boşluğunda ölü bulundu. Nusret Öz'ün asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruldu. İnşaatta elektrik tesisatı yapan ve cesedi bulan Ahmet Keydal, "Sabah 11.30 saatlerinde çalışmaya geldim. Sürekli telefon sesi geliyordu. Gece bekçisinin kaldığı odada telefon şarjdaydı. Kimsede almaya gelmeyince 16.30 sıraları asansör boşluğunda cansız bir şekilde yatarken gördüm." dedi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.