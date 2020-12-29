Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Çığ şehidi Özdemir'in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

Göksun Devlet Hastanesi morgundan öğle saatlerinde alınan şehit Ali Özdemir'in naaşı, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Bayram ve Kamer Özdemir çiftinin 4'ü kız 6 çocuğundan en küçüğü olan Ali Özdemir'in cenazesi, dua edilip, helallik alınmasının ardından Çağlayan Mezarlığı'na getirildi.Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, askeri ve mülki erkan katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik istedikten sonra cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.5 yıl önce TSK'ya giren ve bekar olan Özdemir, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

YATAĞINA TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜÖte yandan Ali Özdemir'in silah arkadaşları, şehidin koğuştaki yatağına Türk bayrağı örttü. Yastığına da Özdemir'in fotoğrafını bırakan şehidin arkadaşlarından birisi de yatağın başında Kur'an-ı Kerim okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Şehidin tabutuDua edilmesiTörene katılanlarŞehidin babasıHelallik alınmasıİlyas Özdemir'in namazı kıldırmasıÖzdemir'in cübbesini çıkarmasıTabutun taşınmasıMezar yerine götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

===============================

DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren DEAŞ'lı terörist A.Ş., Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde yaşayan Suriye uyruklu A.Ş.'nin ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ adına savaştığını, mayıs ayında ise yasa dışı yollarla tekrar Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. A.Ş.'nin adresine baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------A.Ş.'nin jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: ADANA,

===============================

Ebe Elife, tüp mide ameliyatı sonrası bir ayda 17 kilo verdi

VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan ebe Elife Saraç (26), Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in obezite merkezinde yaptığı 'tüp mide' ameliyatı sonrası 1 ayda 17 kilo verdi. 160 kilogramdan 143 kilograma inen Saraç, çok mutlu olduğunu söyleyerek, ameliyatı yapan Doç. Dr. Çelik'e teşekkür etti.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2 yıl önce kurulan Obezite Merkezi, kilo sorunu yaşayan hastaları sağlığına kavuşturuyor. Şu ana kadar 4 ameliyat yapılan merkezde kilo sorunu yaşayan Kadın Doğum Servisi'nde görevli ebe Elife Saraç da ameliyat oldu. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik tarafından gerçekleştirilen 'tüp mide' ameliyatı ile Saraç, 1 ayda 17 kilo verdi. Saraç, 160 kilogramdan 143 kilograma düştü.

'TÜP MİDE AMELİYATIYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

3,5 yıldır ebelik yaptığını söyleyen Elife Saraç, aşırı kilolarından kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır kilolarımla mücadele eden bir insanım. Yaklaşık 3 yıldır diyetlerle kilo vermeye çalışıyordum. Bu süreçte 50 kilo verme ve alma gibi süreçler atlattım. Ama hiç bir zaman istediğim rakamlara ulaşamadım. Kendi alanımda da kilomla ilgili sorun yaşamaya başladım. Çünkü artık hem çalışma hayatımı, hem de dışarıdaki hayatımı etkiliyordu. Obezite merkezinde Doç. Dr. Sebahattin Çelik beyin böyle bir birim kurduğunu duydum. Kendisi Genel Cerrah doktoru. Araştırmalar yapıyordum. Ameliyat süreci ile ilgili hep korkularım vardı. Ama böyle bir birimde bir çok soru işaretinin yok olduğunu, kafamdaki tüm soruları yok ettiklerini emin olduktan sonra karar verdim. Çünkü bir şeylere adım atmam gerekiyordu. Böyle bir ameliyata adım atarak ben kafamdaki bütün soru işaretlerini yok ettim" dedi.

'1 AYDA 17 KİLO VERDİ'

Zor bir süreç beklediğini, ancak tam tersi olduğunu anlatan Saraç, "Yaklaşık bir ay önce ameliyat oldum. Bir gün yoğun bakım, 5 gün serviste kaldım. 'Tüp mide' ameliyatı ile ilgili korkularım vardı. Ama hiç sorun yaşamadım. Çünkü hocamızın cerrahlık konusundaki becerisine çok güveniyordum ve süreç sonunda da böyle bir şeyle karşılaşmadığım için çok mutluyum. Ameliyat öncesi 160 kiloydum, ameliyattan sonra 17 kilo vererek, 143 kiloya düştüm. Diyet yaparak kilo veremeyen herkesie, bu şekilde tedavi olmalarını öneriyorum. Kilo ile mücadele ederken bir çok hastalığa maruz kalıp, bir sürü zorlukla savaşmaktansa 1 ya da 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bu ameliyat sürecini atlatarak, sağlıklı yaşamak daha mantıklı. Ben çok memnunum"diye konuştu.

'OBEZİTE MERKEZİMİZDE ŞU AN 100 HASTA VAR'

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, kendi personeli olan bir ebenin sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ebe arkadaşımız gerçekten sağlığını bozacak derecede aşırı yağ, kilo şikayeti vardı. Obezite merkezimize güvenerek bize başvurdu. Tüm mide ameliyatını yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdik. Ebe hanım gayet mutlu. Çok başarılı. Kendisi de çok memnun hayatından. Bir ayda yaklaşık 17 kilo verdi. Bu da mutluluk verici bir durum. Muayenesini de yaptım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Obezite merkezimiz böyle başarılı ameliyatlarla Van halkına daha çok hizmet edecektir. Şu ana kadar bu merkeziminde dördüncü ameliyatımız oldu. Burada yaklaşık 100 hastamız var. Bu merkez, aşırı kilo, yağ sorunu hastalarnımıza hizmet veriyor. Ameliyat da bunun bir tedavi seçeneği. Ancak biz ilk önce Sağlık Bakanlığı'mızın tanımlamış olduğu modülleri uyguluyoruz. Bunun sonrasında kilo veremeyen hastalarımıza tüp mide ameliyatı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Obezite merkezinden detaylar-Hemşire Elife Saraç'ın diyetisyen kontrollerinden detaylar-Saraç'ın tartıya çıkması ve kilolarını tartması-Diyetisyen hekim ve Hemşire Elife Saraç'tan detaylar-Hemşire Elife Saraç ile röportaj-Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik ile röportaj

-Hemşire Elife Saraç'ın merkezde spor yapması

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

============

Cezaevinden izinli çıktı 6 hırsızlık yaptı

AKSARAY'da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet Karakaya (19), 3 evden altın ile 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çaldı. Polis tarafından yakalanan Karakaya, adliyeye sevk edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay da Fatih ve Ereğli Kapı Mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 kaydı olan Muhammed Karakaya olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis Karakaya'yı dün gözaltına aldı. Karakaya, yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(