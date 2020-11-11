Yanan evde tek olan engelli genci komşusu kurtardı

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde 3 katlı evin 2'nci katında 15 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'in içinde bulunduğu evde yangın çıktı. Mutfak bölümünden çıktığı iddia edilen yangını fark eden komşu Kemal Andiç, eve girerek Bozyiğit'i kucağına alıp çıkararak yangından kurtardı.

Yangın, Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi 60035 sokaktaki fırıncı Nadir Bozyiğit'e ait 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre mutfak bölümünden çıkan yangını gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde tek olduğu öğrenilen bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i komşusu Kemal Andiç kucağına alarak evden çıkarırken aynı sokakta küçük bir bakkal dükkanı işleten 4 çocuk annesi Çınnaz Bozyiğit, sesleri duyarak evin önüne gelip gözyaşlarına boğuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİOlay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını söndürürken sağlık ekipleri Bozyiğit'i ambulansa alarak ilk müdaheleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen engelli genci komşuları evlerine alırken anne Bozyiğit'i ise sakinleştirmeye çalıştı. O ANLARI ANLATTI: 'ALLAH YARDIM EDER' DEYİP EVE GİRDİM

Engelli Tamer Bozyiğit'i yanan evden çıkaran komşusu Kemal Andiç, dışarı çıktığında evin yandığını görüp içeri girdiğini belirterek, "Ben dışarı çıktığımda ev çok kötü yanıyordu. Çocukların içeride olduğunu söylediler. Bende 'Ya Allah ya bismillah, Allah yardım eder' deyip eve girdim. Baktım kapının orada, çocuğu hemen kucağıma aldım. Engelli ve olayın şoku vardı üzerinde. Çok şükür çıkardım. Allah bir daha yaşatmasın. Bu sonuçta can, başka birşey değil. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.