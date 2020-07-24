Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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Son dakika güncel haberi: Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyorEdirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte karadan sürdürülüyor.

Edirne'de yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte karadan sürdürülüyor. Bir bölümü kontrol altına alınan yangını havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Doğanca köyüne yaklaşan yangına köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek söndürme çalışmalarına katılıyor. Bazı köylülerin elleriyle toprak atarak alevleri söndürmeye çalıştıkları görüldü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- -Yanan ormanlık alan-Köylülerin yangın söndürme çalışması-Elleriyle yangına toprak atan köylü-Söndürme çalışmalar-Köylülerle röp.-İtfaiyenin müdahalesi- -Yanan ormanlık alan-Köylülerin yangın söndürme çalışması-Elleriyle yangına toprak atan köylü-Söndürme çalışmalar-Köylülerle röp.-İtfaiyenin müdahalesi- Ali Can Zeray anons-Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, ============================== Paşaçiftliğindeki anız yangını korkuttu Bursa'da Paşaçiftliği'nde anız yangını korkuttu. Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Paşaçiftliği'nde anız nedeniyle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:32

Kaynak: DHA

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