Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ- 18

Bir son dakika haberine göre Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyorHatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim bölgelerine sıçramaması için çalışılan yangına, 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 kişilik personelle müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından yangına karadan müdahalenin süreceği, kontrol altına alınamaması durumunda sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan ormanlık alanın drone görüntüsüYanan bölgeden genel ve detay görüntülerOrman bölge müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından görüntülerHelikopterin yangına su bırakması

Haber: Rüşan Anıl ATAR – Kamera: Eser PAZARBAŞI/HATAY,

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'Futbolda kumpas' sanığı 2 eski emniyet mensubu ve 1 mahrem imamı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi ve 'Futbolda şike kumpası' davası sanıkları meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı (31) ile eski emniyet müdürü İbrahim Emre (47) ve memurluktan ihraç edilen kardeşi mahrem imamı Muhammet Emre (37), tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek istediği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ve jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla FETÖ şüphelisi ve 'Futbolda şike kumpası' davası sanıkları meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ile eski emniyet müdürü İbrahim Emre ve memurluktan ihraç edilen kardeşi mahrem imamı Muhammet Emre'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Yapılan aramada Muhammet Emre'nin üzerinde H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Emre, Muhammet Emre ve Ramazan Haktan Helvacı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Keşan adliyesi-Tutuklanan 3 kişinin adliyeden çıkışı-Tutuklananlarda detaylar-Polis araçların bindirilmeleri-Minibüsün hareket etmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), -

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Zonguldak'ta 41 madenci koronavirüse yakalandı GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocaklarında çalışan 41 maden işçisinin testinin pozitif çıktığını, 233 madencinin de karantinada olduğunu söyledi.

Zonguldak'ta 4, Bartın'ın Amasra ilçesinde ise 1 müessese müdürlüğü bulunan TTK'ya ait maden ocaklarında, 7 bin 900 işçi çalışıyor. Kurumda çalışan maden işçilerinde koronavirüs görülmesi durumunda temas ettiği işçiler de karantina altına alınıyor. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda koronavirüs testi pozitif çıkan 41 maden işçisinin tedavi gördüğünü söyledi. Filyasyon çalışması sonucu işçilerle aynı vardiyada çalışan madencilerin de evlerinde karantina altına alındığını ifade eden Yeşil, "Türkiye'de son günlerde etkisini artıran koronavirüs TTK'da da etkisini gösterdi. Şu anda kurumda çalışan 7 bin 900 madenciden 41'in de koronavirüs vaka tespit edildi. 233 işçimiz de karantinaya alındı" dedi.

Yeşil, herkesin alınan tedbirlere uymasını isteyerek, "Buradan işçi kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Rakamlar hiç iç açıcı değil ve her geçen gün de artıyor. Kurum yetkilileri ile yaptığımız değerlendirmede bu vakaların tamamının dışardan geldiğini tespit ettik. Bütün iş yerlerimizde koronavirüs talimatlarına uyulduğunu ve hijyen kurallarına riayet edildiğini görüyoruz. Toplumumuzda hala bu işin ciddiyetini anlamayan vatandaşlarımız var. Vatandaşlara buradan tekrar rica ediyorum, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım. Çünkü vakalar arttıkça toplum olarak rahatsız olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile röp.-Madencilerden arşiv detay-Zonguldak drone görüntüsü

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/Zonguldak,

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Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı (2)

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Bursa'da bir yerel gazetenin sahibi olan Necmi İ.(40), polis ekiplerince rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Necmi İ., sorgulanmak üzere Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyete girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Necmi İ., "Şüpheli olarak gözaltındayım. Yazdığım yazılardan dolayı şu an gözaltındayım. Gerçekler elbet ortaya çıkacaktırö dedi.

Samandağ, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

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