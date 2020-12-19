Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (12)

BAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden yararlıları ziyaret etti.

Bakan Gül ve Bakan Koca yaralı ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü 'nde kısa bir toplantı gerçekleştirdi daha sonra yangında hayatını kaybeden Ökkaş Akbulut'un Karataş Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Akbulut'un ailesine başsağlığı dileyen iki bakan, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakan Koca ve Bakan Gül'ün hastaneye girişi-Bakanların Sağlık Müdürlüğünden çıkışı-Ziyaret ettikleri ev-Ziyaret ettikleri evden çıkışları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,========================

Evde çıkan yangında yaşlı kadın mahsur kaldı, oğlu dumandan etkilendi BURSA'da, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.Yangın, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi 9'uncu Dilek Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katından çıkan dumanı görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı dar sokağa sokmakta zorlandı. Ekipler, sokağa girmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada evin arka kısmında çıkan yangın büyüdü. Yangın sırasında evde bulunan İlhan Özdemir (45), güçlükle dışarı çıktı. Annesi Şükriye Özdemir (70) ise evde mahsur kaldı. Dumandan etkilenen İlhan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, o sırada balkonda kurtarılmayı bekleyen Şükriye Özdemir'i balkonda kalması ve temiz hava alması için sık sık uyardı. İtfaiye ekipleri yangına evin arka sokağından müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra yaşlı kadın mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yangında evdeki bir kedi ise öldü.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan Şükriye Özdemir'i de kurtardı. Özdemir evden çıktıktan sonra, "Ben evdeydim, ne olduğunu anlamadım. Ev sahibiyim. İçeride benim dışımda kimse kalmadı. Mutfakta biraz işim vardı o sırada çıktı yangın" dedi.