Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 18

29.12.2020 15:13
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Bir son dakika haberine göre TTK'da iş kazası: 1 ölü (1)ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde iş kazası meydana geldi.

TTK'da iş kazası: 1 ölü (1)

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde iş kazası meydana geldi. Üretim sırasında maden işçisi Soner Dağlıoğlu dengesini kaybederek kömür taşıyan vagonların arasına düştü. Hayatını kaybeden Dağlıoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

görüntü takip ediliyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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BERBERİ VE ESNAFI BIÇAKLAYAN KİŞİ YAKALANDI

Berberde, saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasında (2)

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, berberi ve esnafı bıçaklayan A.B. (19) yakalandı. A.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliyeye sevk edilmesi

KOCAELİ

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Taksiye çarptıktan sonra markete dalan hafif ticari araç kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde, trafik kazası sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari araç markete daldı. Marketin önündeki bir kişi son anda içeri kaçarak canını kurtarırken, o anların marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza bugün 08.30 saatlerinde Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Salih A.'nın kullandığı 35 KPE 96 plakalı hafif ticari araç, dönüş için manevra yaptığı sırada bir taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç korku yarattı.

Önce kaldırıma çıkan hafif ticari araca, bir markete dalarak durabildi. Hafif ticari aracın geldiğini son anda fark eden bir kişi markete kaçarak canını kurtardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, markette maddi hasar meydana geldi. Olay anının marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Tokat'ta geri manevra yapan itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

TOKAT'ta geri geri manevra yapan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İtfaiye aracını kullanan Muzaffer Kibar (40), Park Bahçeler Müdürlüğü binasındaki güvenlik kameralarını ayarlamak için bahçeye geldi. Bahçe içerisinde bulunan hizmet binasının çatısındaki kamerayı düzeltmek için itfaiye aracının sepetine bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker (35) çıktı. İtfaiye eri Muzaffer Kibar geri manevra yaptığı sırada sol tarafında bulunan binanın otopark girişini fark edemeyince araç 2 metre yükseklikteki boşluğa devrildi. Kazada araç sürücüsü Muzaffer Kibar ile sepetten atlayan Ahmet Eker hafif yaralandı. Park Bahçeler Müdürlüğünde çalışanlar tarafından araçtan çıkartılan araç şoförü Muzaffer Kibar ve Ahmet Eker'in olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İş Kazası, İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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