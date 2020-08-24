Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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Son dakika gündem haberi... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, sel ve heyelan sonucu 2'si asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor.

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Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, sel ve heyelan sonucu  2'si asker 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, sel felaketinde 3'ü jandarma personeli kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDIYağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Tirebolu-Doğankent yolunda, içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmalarında 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 6'ya yükseldi. Bölgeden 4 kilometre uzaklıkta dere yatağında ulaşılan, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın (44) cenazesi, düzenlenecek törenle memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

KAYIPLAR ARANIYORAfetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 3'ü jandarma 10 kayıp kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronla havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

GECE TEDİRGİN GEÇTİSelin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de halk, geceyi tedirgin geçirdi. İlçede yaşayan Aycan Kahraman, "Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz" dedi.

Murat Tomak ise "Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21 civarlarında. Biz de evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanımızda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdikö diye konuştu.

Sinan Şahin de "Evimiz hemen ana cadde üzerinde yer alıyor. Yağmur yağarken evimizde korku dolu anlar yaşadık. Yağmur şiddetini biraz daha artırsaydı evlerimiz de giderdi. Korkuyla ilk geceyi geçirdik. Bugün de yine aynı korkuyla evimizde mecbur kalıyoruz. Elektrik yok, su yok, yardım bekliyoruzö dedi.

MUM SATILAN DÜKKAN BULAMADIEvden çıkıp, Dereli sokaklarında mum bulmak için dükkan dükkan dolaşan Ümmühan Akkoç da "Elektrik yok, su yok. Belki dükkanlarda mum bulurum, diye dışarı çıktım ama ortada dükkan kalmamış. Çok korkunç bir geceydi, her yer mahvoldu, evlerimizde korku içinde bir gece geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Yağlıdere yikilan kopru ve göçük olan yollarMuhabir anonsları (Yaprak KOÇER-Arzu ERBAŞ- Selay SAYKAL)Drone detaylarıDereliden görüntülerDoğakent çöken köprünün - Ekiplerin çalışmalarıDrone görüntüsü ve detayDereli ilçesinde geceyi geçirenler röp detaylarHABER KAMERA:  Yaprak KOÇER- Tolga SAĞLAM- Hüseyin KALAY- Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK- Selay SAYKAL- Nurullah CABRİ/GİRESUN, -

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Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği Kuyubeyi köyünde dün yeniden çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Vatandaşlar, dar köy yollarında itfaiye araçlarının geçişinin rahatlaması için, engel teşkil eden bazı ağaçları kesiyor. Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi. Havanın kararması üzerine havadan müdahaleye ara verildi.Bugün hala kontrol altına alınamayan yangında 150 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviye gelen ekipler, karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Günün ilk ışıkarıyla ekipler uçak ve helikopterle yangına müdahale etmeye yeniden başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Çelik, yaptığı paylaşımda, "Adana'mızı, Kozan'ımızı Allah korusun. Kozan'da çıkan orman yangınının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Boşalan yerlerden vatandaşlarımız uzak durmalı. Resmi makamların açıklamalarına göre davranmak çok önemli. Onun dışındaki söylentilere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi. Çamlıca Mahallesi Muhtaır Saadettin Civan ise Çamlıca Mahallesi'nin yangın yüzünden adeta haritadan silindiğini belirterek, kendi evinin yandığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, bölgede son bir ay içerisinde çok sayıda yangının meydana geldiği ve olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:07

Kaynak: DHA

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