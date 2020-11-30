Kadir Şekir'in sevgilisinden dayak yerken kurtarmaya çalıştığı kadın eroinle yakalandı (1) - Son Dakika

Kadir Şekir'in sevgilisinden dayak yerken kurtarmaya çalıştığı kadın eroinle yakalandı (1)
30.11.2020 09:48
KONYA'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), gece yarısı polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı.
KONYA'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), gece yarısı polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı. Ayşe Dırla ve yanındaki Murat Hanlı (26) gözaltına alındı. Dırla'nın Murat Hanlı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı.
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