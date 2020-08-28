Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Fuar alanında modifiye araçlarla drift gösterisi; korona tedbirleri de unutuldu (2)

GÖRÜNTÜLER, POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kütahya'da bir grup modifiye araç tutkununun koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak bir araya gelip gösteri yapmaları Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Gösteri görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra medya yer almasının ardından soruşturma başlatıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuarı düzenleyen kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, gösterilerde yer alan kişi ve araçların, koronavirüs kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaların tespit edilmesi için mobese ve güvenlik kameralarını detaylı inceleme altına alındı. Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde yer alan 16 ADS 38 plakalı aracın sürücüsüne 'drift' yapmak suçundan 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

KÜTAHYA

========================

Giresun'da yaralar sarılıyor, kayıplar aranıyor (3)

İHTİYACI OLDUĞU HALDE ÇİZME YARDIMINI KABUL ETMEMİŞGiresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, evi ile fındığı zarar gören Fatma Kuşluhan'ın (65), içme suyu ve yiyecek yardım dağıtılan bölgeye giderken ayağındaki lastik ayakkabılarla çamurda yürüdüğünü gören görevlilerin, kendisine vermek istediği çizmeyi 'evde oturabilirim, çalışanlara verin' diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Kız kardeşinin vefatı üzerine 6 yıldır tek başına yaşadığını, fındıktan başka bir geliri olmadığını, bahçesindeki fındığı da selin alıp götürdüğünü söyleyen Kuşluhan, görevlilerin ısrarı üzerine daha sonra çizmeleri alarak, "Devletin malı bana haram. Benden önce iş yerleri evleri yıkılan insanlar var. Benim bir fındık bahçem var. Selde bahçem de zarar gördü. Başka geçim kaynağım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Fındığımın yaprağını sarıp yerim yine devlete 'bana yardım edin' demem, utanırımö dedi.