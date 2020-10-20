Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20

20.10.2020 20:26
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Son dakika haberler... Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulduKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33), başına isabet eden saçma ile yaralandı.

Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vuruldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33), başına isabet eden saçma ile yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine Taner Çakmak balkona çıktığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Komşuları, polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Taner Çakmak'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sokakta park halinde bulunan bir otomobil de arka camına isabet eden saçmalar nedeniyle zarar gördü.

Kardeşini balkona çıkmaması konusunda uyardığını söyleyen yaralanan Hülya Çakmak, "Kardeşim dışarıda silah sesleri var diyerek bana, "Sakın çıkma balkonaö dedi. Ben de ona, "Sen de çıkma, içeri gir hemenö dedim. Baktım kanlar içerisinde yerde yatıyordu.ö dedi.

Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ateş eden şahıslara ait olduğu iddia edilen bir kamyoneti Atalar Mahallesi Gülbahar Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye sevk edilmesi -Olay yerinde inceleme yapan ekipler -Yaralanan kişinin ablası Hülya Çakmak ile röp -Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)

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Kamyonetin çarptığı otomobil takla attı, kaza anı kameraya yansıdı

KONYA'da aniden sağa dönüp akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil, kamyonetin çarpmasıyla takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Mehmet Yediaylı yönetimindeki 27 ACU 920 plakalı otomobil, aniden sağa dönüp, akaryakıt istasyonuna girmek istemesi üzerine Şendoğan İçen'in kullandığı 42 JG 024 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yediaylı ve yanındaki Songül Özdurak yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Görüntülerde sol şeritten giden otomobilin, aniden sağ dönüp akaryakıt istasyonuna girmek istemesi üzerine önüne geçtiği kamyonet çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle de otomobilin takla atması yer alıyor. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

Kaza anı güvenlik kamerası

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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Evi, 20 günde iki kez yanan kadın yaşam mücadelesi veriyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Gülpınar ailesinin evinde 20 gün arayla ikinci kez yangın çıktı. Gülay Gülpınar (35) ve 3 çocuğu ile 3 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Gülay Gülpınar'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1103'üncü Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın 3'üncü katında bulunan Gülpınar ailesine ait dairede çıktı. 20 gün arayla aynı evde çıkan ikinci yangını gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı evde mahsur kalan Gülay Gülpınar ve 3 çocuğunu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Gülpınar ve ailesi itfaiye erlerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Gülpınar ailesi ve itfaiye erleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Çocukların ve itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Gülay Gülpınar'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Apartman sakinleri, 20 gün önce de aynı evde yangın çıktığını ve bir önceki yangının 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu odada perde ile kanepenin ateşe verilmesi sonucu çıktığını iddia etti.

silahlı çatışma, Gülpınar, Körfez, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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