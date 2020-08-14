Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 21

Son dakika gündem haberine göre Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3)KİMLİĞİ BELİRLENDİTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), olduğu öğrenildi.

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Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), olduğu öğrenildi.

TRABZON,

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Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2)

ŞANLI ZAFERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız Şalı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Malazgirt'e geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine helikopterle gelen heyeti ilçe girişinde Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Alay Komutanı Binbaşı İlhan Şen tarafından karşılandı. Okçular Vakfı tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerine giren Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezen Erdoğan ve beraberindeki heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü anma programının hazırlıkları hakkında gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Malazgirt bu sene 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine şahit olacak ancak her şeyin başı sağlık. O yüzden bu sene yine mutat olduğu üzere Ahlat ve Malazgirt'ten belli bir mesajı bütün vatandaşlarımıza bütün dünyaya vermeye çalışacağız. Şu an Doğu Akdeniz'de olanları da değerlendirdiğiniz zaman aslında Malazgirt farklı bir anlam da kazanmış oluyor. Ancak her şeyin başı sağlık olduğu için bütün etkinlikler daha az katılıma göre maske mesafemizin kurallarına uygun bir şekilde tertip ediliyor. Özet olarak Ahlat'tan Malazgirt'ten bu toprakların vatanımız oluşunu, bu milletin her bir ferdi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hem yaşamak hem de tüm dünyaya hatırlatmak için 25-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat'ta ve Malazgirt'te olacağız."

Heyet daha sonra Ankara'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bilal Erdoğan ve beraberindekilerinMilli Parkı ziyareti-Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız'ın konuşması-Bilal Erdoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: MALAZGİRT (Muş),

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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı AKSARAY'da, palet fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı 1427 sokak kavşağında meydana geldi. Cihat Palta (28) yönetimindeki Avusturya plakalı FK 851 FL otomobil, Hayati Akdemir yönetimindeki 68 S 0663 plakalı palet fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsü  çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Cihat Palta ile Safiye Palta, minibüs sürücüsü, Hayati Akdemir ile Tac Muhammed Özbek (38), Akif Yiğit (25), İbrahim Dağun (39), Sayfuddın Muradı (30), Mohammad Özbek (14), Nusret Koç (53), Emrah Çam (29), Tac Özbek (35), Fayzmohammad Ghaderı (40) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinde yaralıların ambulansa alınması-Olay yerinden görüntüler-Kaza yapan araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Mersin Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın çıktı. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İlçedeki tarım ve hayvancılık alanında çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürüten Alata Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü'ne ait eski plastik eşyaların bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında eski plastik eşyalar tamamen küle döndü. Yangın bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yangından görüntüler İtfaiye aracının gelişiSöndürme çalışmaları

Genel detaylar

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Bursa'da jandarmanın drone denetimlerinde 10 bin kök kenevir ele geçirildi

BURSA'da, jandarma ekiplerince 2020 yılı içinde drone ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde, 19 yasa dışı kenevir ekimi olayında toplamda 10 bin 391 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Orhangazi, İznik, Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerindeki arazilerde drone ile havadan yasadışı kenevir ekimi denetimleri gerçekleştirdi. Drone ile yasa dışı kenevir ekili alanları tespit eden ekipler, 2020 yılında toplamda 19 ekili tarladan 10 bin 391 kök kenevir ele geçirdi. Yasadışı ekimlerle ilgili ise 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 21:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son Dakika

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