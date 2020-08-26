Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı

Kırklareli'de girdiği evde evli 1 çocuk sahibi emekli öğretmen Aykut Küçükesin ile eşi Vesile Küçükesin'in bıçaklayarak öldüren Caner Yaşgüç, Vize Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade vermesinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Caner Yaşgüç, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, geniş güvenlik önlemleri altında, Kırklareli Cezaevine gönderildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aykut Küçükesin ile eşi Vesile Küçükesin cenazeleri oğulları Onay Küçükesin tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Vize ilçesine getirildi. Buarada mahalleli tarafından helalik alınan çiftin cansız bedeni, Gazi Mahallesi Fatma Hatun Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kent mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne ve babasını cinayete kurban veren çiftin oğulları Onay Küçükesin, gözyaşlarına hakim olamadı. Taziyeleri kabul etmekte güçlük çeken Onay Küçükesini yakınları teselli etti.