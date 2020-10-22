HDP'NİN İL VE İLÇE BİNALARINA DÜZENLENEN OPERASYONDA EŞ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (3)

EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarına öğle saatlerinde polis ekiplerinin başlattığı arama sürüyor. Soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

DİYARBAKIR

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Yalova'da yapımı süren devlet hastanesi, 8,5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacak

YALOVA'da, 8,5 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı, 400 yataklı devlet hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Geçen yıl yapımına başlanan hastanenin, 2021 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.Yalova'nın Merkez ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, yapımına 2019 yılı Ağustos ayında başlanan hastanenin inşaatı sürüyor. Kaba inşaatı tamamlanan hastane, acil durumlarda yatak kapasitesinin 600'e kadar yükseltilebilecek şekilde tasarlanıyor. 2021 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflenen hastanede 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. 200 bin metrekare arsaya inşa edilen hastanenin yapımında 498 yeni nesil deprem izolatörü bulunuyor. 400 yatak kapasitesi ile hizmete girecek hastanede, 140 poliklinik, 215 tek kişilik oda, 37 iki kişilik oda, 17 ameliyathane, 97 yoğum bakım ünitesi ile hizmet sunulacak. Branşlara göre dağılımda, KVC yoğun bakım 20, koroner yoğun bakım 20, yetişkin yoğun bakım 30, çocuk yoğun bakım 6, yeni doğan yoğun bakım 15, acil yoğun bakım ise 6 yatak ile hizmet verecek.Hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yaşam destek üniteleri de hastanede yer alacak. 400 yataklı yeni devlet hastanesinde helikopter pisti de bulunacak.'2021 YILINDA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'Hastanenin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Planlanmış olan zamanın önünde gidiliyor şu an. İnşaatımız yüzde 65 seviyesinde. İnşallah Yalova için son derece büyük bir öneme haiz projeyi hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru hep beraber açılışını yapacağız. Hastanemizdeki çalışmaların gidişatıyla ilgili yetkililerden bilgi aldık ve teknik detaylarını öğrendik. 17 tane girişi olan son derece modern bir hastane. İnşallah ilimize uzun yıllar hizmet edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.'8,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ESNASINDA BİLE AMELİYAT YAPILABİLECEKYalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Hizmete girdiğinde Yalova için bölge için çok değerli hizmetlerin sunulacağı bir yer olacak. 400 yataklı ki hemen 600 yatak kapasitesine çıkarılma özelliğine sahip. Altyapısı buna göre tasarlandı. İkincisi 17 tane ameliyathanesinin olduğu, 140 tane polikliniğinin olduğu, 97 tane yoğun bakımının olduğu ve yine ilimizde daha önce olmayan yanık ünitesinin olduğu ki bunlar özellikli hizmetlerdir. Altında bulunan deprem izolatörleri sayesinde, ilimizin deprem bölgesi olması münasebetiyle 8,5 büyüklüğündeki depremde dahi, o anda ameliyat yapılabilecek bir hastane olacak inşallah. Biz ilimize, vatandaşımıza çok faydası dokunacağına inanıyoruz bu binamızın. İnşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçecek, 1 yıl sonra ilk ameliyat yapılacaktır diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Anons-Hastanenin inşaatından detaylar-Hastanenin dron görüntüsü-İl Sağlık Müdürü açıklama-AK Parti Yalova İl Başkanı açıklama

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Diyarbakır'da parkın içindeki yapıda yangın

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda daha önce kafeterya olarak kullanılan tek katlı boş yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı içerisinde bulunan ve daha önce kafeterya olarak kullanılan tek katlı bir yapıda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple boş yapıda çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.