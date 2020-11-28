Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 22
28.11.2020 22:40
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıYALOVA'nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YALOVA'nın Altınova ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınova ilçesinde meydana geldi. Gölcük Devlet Hastanesi'nden aldığı hasta ile Yalova yönüne giden ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklara geldiği sırada, kavşağın girişinde B.K.'nin kullandığı 77 ABB 744 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta yara almazken, otomobildeki B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile kaza yapan ambulansta bulunan hasta, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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