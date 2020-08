Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

BAKAN SOYLU: TERÖRLE MÜCADELEDE STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afeti nedeniyle bulunduğu Giresun'da Dereli Jandarma Komutanlığı'ndan Ankara'da düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Subay ve Astsubay mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, "Bu milletin evlatları, jandarması, askeri, sahil güvenliği, AFAD personeli, leventleri, bu millete hizmeti kendi ana babasına bir hizmet olarak görmektedir. Sizin arkadaşlarınızdan bazıları 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da Giresun'da ellerinde kürekle vatandaşın dükkanına dolan çamuru atmaya çalışıyor. Ege Denizi 'nde kaçakçı kovalayan, göçmenlerin göç yolunda heba olmaması için mesai yapan beyaz üniformalı arkadaşlarınız, şu an Giresun'da gemilerle, şişme botlarla arama kurtarma faaliyetlerinde çalışmaktadır. Bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı mezun ederek, insanlığın hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel hizmetler sunmuştur. Ancak dünya bize hep savaş dedi, terör dedi, uyuşturucu dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye bugün kendi inancı, değerleri, vizyonu doğrultusunda geleceğe ilerliyor. Türkiye; düne göre artık çok farklı bir konumdadır. Ege ve Akdeniz 'de haklarını tam olarak savunan, dünyadaki enerji paylaşımındaki adalet talebini çekinmeden ortaya koyan ve en önemlisi başta güvenlik olmak üzere her alanda dışa bağımlılığı bitirmeyi önceleyen bir anlayışla hareket eden bir ülkeyiz. 2002 yılında Türkiye'de savunma sanayi yok düzeyindeydi, dışa bağımlılık yüzde 80'lerdeydi. Bugün ise dışa bağımlılığımız yüzde 30'ların altındadır. Jandarmamıza, sahil güvenlik komutanlığımıza yerli malı helikopterler ve insansız hava araçları alıyoruz. Bizim evlatlarımız, mühendislerimiz neler üretiyor? Teröristler orada dururken biz İsrail 'den heronlar istedik ve zorla aldık. ABD'den pedriotorları istedik alamadık. Heronlar bozuldu tamire gönderdik ama terörle mücadelede katkısı olmasın diye geri göndermediler. Bugün ise yerli milli, ay yıldızlı patentli insansız hava araçlarımızla, teröre göz açtırmıyoruz. Bu bizi rehavete sokmuyor. Evlatlarımız dağlarda karış karış terörist arıyor, teröristi sadece teknolojiye sırtımızı dayayarak aramıyoruz" dedi.'YILDIRIM OPERASYONLARINDA 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'"Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdi" diyen Bakan Soylu şöyle konuştu: "Planlaması yapılmış toplam 27 yerli malı insansız hava aracını en kısa zamanda sahil güvenliğe, jandarmaya ve polise kazandırmış olacağız. Bugün denizlerde petrol ve doğalgaz arıyoruz. Bunu kendi evlatlarımızın yaptığı gemilerle arıyoruz. Trafikte de stratejimizi değiştirdik. Can kayıplarında 2015 yılına göre yüzde 27 azalış elde ettik. Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik. Yurt içi terörist sayısı 400 seviyesindedir. Bugün milletimiz uykusundayken, evlatlarımız bir grubu daha imha etti. Şükürler olsun gidilmez yerlere gidiyoruz. Onlar sayesinde vatandaşımız güven ve huzur içinde. Bugün vatanını canından aziz bilen, gözünü kırpmadan bu toprağı koruyan evlatlarımızın sayesindedir. Jandarmamız, polisimiz, Mehmetçiğimiz, korucumuz sınırlarımızın dışında da insanlığa ders veriyor. Sadece bu ülkede jandarma ve sahil güvenlik olmuyorsunuz. Size sesleniyorum: Dünyaya bütün medeniyetimizi nakşetmek için bir göreve başlıyorsunuz. Şehit olan arkadaşlarımız sizin yanınızda ve sizin muhafızınızdır. 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 56 mağara ve sığınak imha edilmiştir"'GÖÇLE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ'Göçle etkili bir şekilde mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Soylu, "Göç yönetiminde, dünyanın korkuyla kapılarını kapattığı bir dönemde, insanı bir anlayış ortaya koyduk. ve bugün kaçak göçle etkili bir şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardık. Bugün bu ülkede 3.6 milyon Suriyeli yasal olarak bulunmaktadır. ve başta ifade ettiğim gibi milletimizin feraseti ve vicdanı, devletimizin yönetim becerisiyle kamu düzenimizde herhangi bir sorun olmadan bu meseleyi yönetmeye devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.'İSTANBUL BAROSU'NA DA YAZIKLAR OLSUN'Terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu 'na asanları şiddetle kınadığını söyleyen Bakan Soylu şöyle dedi: "Kıymetli genç kardeşlerim, değerli mesai arkadaşlarım, bütün bunları anlatmamda ki muradım gençlerimizi nasıl bir anlayışla yetiştirdiğimizi, nasıl bir dünyaya arz ettiğimizi ve onlardan nasıl bir beklenti içinde olduğumuzu anlatabilmek içindir. Çünkü bazen üzülüyoruz. Bazen bu milletin nerelerden geldiğini bilmeyen, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan, pazarlayanlar var. Onları görünce üzülüyoruz. Onların maalesef ülkemizin içinde olduğunu görünce, hakikaten kahroluyoruz. Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun. Şehit Savcı Selim Kiraz 'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Buradan net bir şekilde söylüyorum, şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, yöneticilerine de yazıklar olsun. Gerçi emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar. Ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet onlardan vicdan beklemişse, sırtlarını dönmüşlerdir. Hala sırtlarını dönüyorlar. Yazıklar olsun. Onun için işimizin zor olduğunu, çetin olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü maalesef ülkemizin içinde hala kendilerini başka ülkelere pazarlayan ve bu ülkenin değerlerinden çok uzaklaşmış olanlar var. Onun için hep birlikte ayağımızı yere sağlam basmalıyız."'14 BİN 375 ARKADAŞIMIZI MEZUN ETMİŞ BULUNUYORUZ'15 Temmuz ihanetinden sonra akademiden toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş bulunduklarını aktaran Bakan Soylu şöyle devam etti: "İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasıyla emanet edilmiş bir ülke değildir. Her santimetre kare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır. Ama bu bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden bin 549 subay, 12 bin 828 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş bulunuyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve kapasitedir. Aramızda bir kamera ve video bağlantısı olsa bile sizlerde ki heyecanı hissetmekte zorlanmıyorum. Eğitiminizi tamamladığınızı, bu üniformaya layık olduğunuzu biliyor ve görüyorum. Jandarma ve sahil güvenlik akademisinin 2019-2020 mezunları, sizlere şunu söylemek isterim. Bilmelisiniz ki, bundan sonra bu ülkenin dağı, denizi, havası sizlere emanettir. Bayrağı, vatanı, devleti, milleti, sizlere emanettir. Vatandaşın canı, malı, namusu sizlere emanettir. Kato , Gabar, İstanbul, Ankara, Antalya , Ege, Akdeniz sizlere emanettir. Mazlum, garip, gureba, yetim sizlere emanettir. Ecdat yadigarı olan o üzerinize giydiğiniz şerefli üniforma sizlere emanettir."'HİÇBİR YANLIŞ İŞİN İÇERİSİNDE OLMAYIN'Mezun olanlara Hiçbir yanlış işin içerisinde olmayın tavsiyesinde de bulunan Bakan Soylu, "Kıymetli kardeşlerim, bu söylediklerime hazır mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Cenabı hak hepinizi, hepimizi muvaffak eylesin. Yolunuzdan şaşırtmasın, ayağınıza taş değdirmesin. Sizlere nasihatim uzun değildir. Mesleğiniz dikkat mesleğidir, dikkatli olun. Hiçbir yanlış işin içerisinde olmayın. Hukuktan, ahlak ve vicdandan asla ayrılmayın. Yapacağınız her işin bu dünyada hesabı olacağı gibi asıl mahşerde hesabı vardır. Bu anlayışla hareket ederseniz, yolunuzu şaşırmazsınız. ve onurla teslim aldığınız bu üniformayı yine onurla gelecek nesillere teslim edersiniz. Teröriste gerektiği gibi müdahale edin. Hiç acımayın ama milletimizin huzurunda Yunus'un, Mevlana'nın söyledikleri gibi boynunuzu eğdirmeyin. Sizden beklentimiz budur. Sizden herkesin beklediği budur. Öncelikle buradan, Dereli'den herbirinize Cenabı Allah'a niyazım odur ki, ayağınıza taş değmesin. Yine bugün konuştuğum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in sizlere, muvaffakiyet ve başarı dileklerini tekrar buradan iletmek istiyorum. Üzerimde emanettir, ailelerinize selamları var. Selamlarını iletiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize hürmetlerimi iletiyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

