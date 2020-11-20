İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı - Son Dakika

İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

20.11.2020 22:34
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı, System.String[]

İZMİR'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla, berber, restoran, AVM ve marketler kapatıldı, yeme-içme yerleri eve paket ve gel-al servislerine başladı.

İZMİR'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla, berber, restoran, AVM ve marketler kapatıldı, yeme-içme yerleri eve paket ve gel-al servislerine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele için valiliklere gönderdiği genelge kapsamında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, bugün 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de restoranlar, AVM'ler, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin çalışma saatlerine kısıtlama getirildi.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kısıtlamaların başlamasının ardından, vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Saat 20.00 itibarıyla kısıtlama getirilen  berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi yerler kapatılırken, gel-al ve siparişe izin verilen yeme-içme yerleri de sadece servise yönelik çalışmaya başladı. Zabıta ve polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı. Ekipler, kentin en işlek noktalarındaki iş yerlerine kurallara uyması yönünde uyarıda bulundu.'HALK ÇOK BİLİNÇLİ DEĞİL'Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde unlu mamüller işletmeciliği yapan Zeydan Akalan, "Normal şartlarda öğretmenim fakat malum eğitimde askıda artık, aile işletmesine gelip zaman zaman destekte bulunuyorum. Aynı zamanda işletme sahibiyim. Belki en nihayetinde bizim gibi işletmelere sahip arkadaşların işine yarıyor gibi görünüyor ama, diğer işletmeler açısından çok sıkıntılı bir hal aldı. Halkımızın çok bilinçli olmadığını düşünüyorum. Bu kararın, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi.'UMARIM HERKES BU KURALLARA UYAR'İş yerinden çıktıktan sonra evine giden İsmail Can Kara, son günlerde vaka sayılardaki artışa dikkat çekerek, "Şu an gördüğünüz gibi Alsancak'tayız Kıbrıs Şehitler'ndeyiz son günlerde malum pandemi çok üst düzeylerde vaka sayıları, ölüm oranları çok fazla arttı. Yeni kurallar, yeni tedbirler çıktı. Şu an tüm mekanlar buna uymaya başladı. Yarından itibaren daha farklı olacak. Ben de kahvemi aldım, evime gidiyorum. Umarım herkes bu kurallara uyar ve bu dönemi bir an önce atlatırız" diye konuştu.'KISMEN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade eden Onur Yavaş, "Ben tedbirlerin kısmen doğru olduğunu düşünüyorum ama yeterli bulmuyorum. Bu biraz daha sanki küçük esnafı zor duruma bırakıyor. Virüsle mücadele edeceksek, 14 günlük veya 21 günlük bir kısıtlama daha başarılı olabilirdi" dedi.'DEPREM VE KORONAVİRÜS SONRA İŞLERİMİZ DURDU'

Konak ilçesinde berber dükkanı işleterek geçimini sağlayan Kemal Kırboğa, koronavirüs ve depremin ardından zor günler yaşadığını belirtti. Kırboğa, alınan tedbirler hakkında, "İnşallah iyi olur, bu hastalığın daha fazla aşmaması için, biz de zaten biraz temizlik yapıp ondan sonra kapatacağız. Yarın malum saat 10'da açacağız, akşam 20.00'de kapatacağız. Bu deprem ve koronadan sonra işlerimiz çok durma noktasına geldi, inşallah böyle devam etmez. Bütün esnaf sıkıntı içinde, iyi olur diye düşünüyoruz." dedi.


İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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